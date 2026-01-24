Δύο νεκροί σε νέα αμερικανική αεροπορική επίθεση σε ταχύπλοο με ναρκωτικά στον Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
Ειρηνικός Ωκεανός ΗΠΑ

Δύο νεκροί σε νέα αμερικανική αεροπορική επίθεση σε ταχύπλοο με ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Η SOUTHCOM κάνει λόγο για επιχείρηση κατά «ναρκοτρομοκρατών» και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου σκάφους που φέρεται να συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για την Κεντρική και Νότια Αμερική (SOUTHCOM).

Όπως αναφέρει η U.S. Southern Command, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβεβαίωσαν ότι το ταχύπλοο «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την επέμβαση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία ή το είδος του αεροσκάφους που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Δύο νεκροί και ένας επιζών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ ένας τρίτος επέζησε.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της αμερικανικής διοίκησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).




Βίντεο από το πλήγμα στη δημοσιότητα

Η SOUTHCOM έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της αεροπορικής επίθεσης στο ταχύπλοο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική περιορισμού των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά ναρκωτικών προς τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική.

