Δύο νεκροί σε νέα αμερικανική αεροπορική επίθεση σε ταχύπλοο με ναρκωτικά στον Ειρηνικό
Η SOUTHCOM κάνει λόγο για επιχείρηση κατά «ναρκοτρομοκρατών» και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου σκάφους που φέρεται να συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για την Κεντρική και Νότια Αμερική (SOUTHCOM).
Όπως αναφέρει η U.S. Southern Command, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβεβαίωσαν ότι το ταχύπλοο «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την επέμβαση.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία ή το είδος του αεροσκάφους που συμμετείχε στην επιχείρηση.
«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της αμερικανικής διοίκησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).
Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική περιορισμού των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά ναρκωτικών προς τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική.
Δύο νεκροί και ένας επιζώνΣύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ ένας τρίτος επέζησε.
On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ— U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026
Βίντεο από το πλήγμα στη δημοσιότηταΗ SOUTHCOM έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της αεροπορικής επίθεσης στο ταχύπλοο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
