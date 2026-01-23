Σημάδια πνιγμού και δαγκώματα από άγρια σκυλιά είχε η 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην Αυστραλία
Η κοπέλα από τον Καναδά, που βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Αυστραλίας περικυκλωμένη από αγέλη άγριων σκυλιών ντίνγκο πιθανότατα πέθανε από πνιγμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας.
Η 19χρονη Πάιπερ Τζέιμς παρουσίαζε σωματικά σημάδια που συνάδουν με πνιγμό και τραύματα που συνάδουν με δαγκωματιές ντίνγκο.
Τα προθανάτια σημάδια δαγκωμάτων από ντίνγκο δεν είναι πιθανό να προκάλεσαν τον άμεσο θάνατο της 19χρονης, είπε εκπρόσωπος των ιατροδικαστών, που επισημαίνει ότι η διακρίβωση της αιτίας θανάτου της μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
Υπήρχαν εκτεταμένα σημάδια δαγκωμάτων από ντίνγκο μετά τον θάνατο, αλλά όχι ενδείξεις για την εμπλοκή άλλου ατόμου, λένε ακόμη οι Αρχές.
Το πτώμα της Τζέιμς βρέθηκε τη Δευτέρα σε μια παραλία στο Κ’Γκάρι, ένα νησί στα ανατολικά του Κουίνσλαντ, αναφέρει το BBC.
Η 19χρονη εργαζόταν σε ένα ξενώνα για backpackers τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Είχε πει στους φίλους της ότι θα πήγαινε για κολύμπι γύρω στις 05:00 της Δευτέρας, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.
Το πτώμα της βρέθηκε γύρω στις 06:30 κοντά σε ναυαγισμένο πλοίο που είναι σήμερα τουριστικό αξιοθέατο.
Η περιοχή είναι γνωστή για τον πληθυσμό των ντίνγκο, ενός είδος άγριου σκύλου που προστατεύεται.
