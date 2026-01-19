Αυστραλία: Πτώμα 19χρονης εντοπίστηκε σε παραλία περικυκλωμένο από άγρια σκυλιά
Η νεαρή από τον Καναδά εντοπίστηκε με σημάδια στο σώμα από ντίνγκο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν προκάλεσαν τον θάνατό της
Η αστυνομία στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας ερευνά τον θάνατο μιας 19χρονης από τον Καναδά, μετά την εύρεση του πτώματός της το οποίο ήταν περικυκλωμένο από άγρια σκυλιά.
Το πτώμα εντοπίστηκε σε παραλία του νησιού Φρέιζερ (σήμερα ονομάζεται Κ’Γκάρι), στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας.
Η 19χρονη είχε περάσει τις τελευταίες έξι εβδομάδες δουλεύοντας σε ξενώνα για σκηνίτες τουρίστες. Είχε ταξιδέψει εκεί με μια φίλη της από τον Καναδά, αναφέρει το CNN.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας η κοπέλα είχε πει ότι θα πήγαινε για πρωινό μπάνιο. Περίπου μία ώρα αργότερα δύο άνδρες που περνούσαν με το αυτοκίνητό τους εντόπισαν μια αγέλη με περίπου 10 ντίνγκο να περιβάλλουν το πτώμα της στην παραλία.
Η αστυνομία δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε αν ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από τα άγρια σκυλιά, τα οποία προστατεύονται ως αυτόχθονα είδη. Το σώμα της γυναίκες είχε σημάδια από τα ντίνγκο, αλλά δεν είναι σαφές αν προκάλεσαν τον θάνατό της.
