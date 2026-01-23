Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ξανά με μελανιά στο χέρι ο Τραμπ στο Νταβός: «Χτύπησα σε τραπέζι» απάντησε στους δημοσιογράφους, τι είπε για την ασπιρίνη
Ξανά με μελανιά στο χέρι ο Τραμπ στο Νταβός: «Χτύπησα σε τραπέζι» απάντησε στους δημοσιογράφους, τι είπε για την ασπιρίνη
ΟΙ εξηγήσεις Τραμπ έρχονται μετά από 11 μήνες που κάλυπτε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι, με μακιγιάζ ή κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί σε δημόσιες εκδηλώσεις
Μια εμφανή μελανιά στην αριστερή παλάμη του Ντόναλντ Τραμπ παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι κατά την παρουσίαση που έκανε στο Νταβός για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και τον ρώτησαν γι' αυτό κατά την επιστροφή του με το Air Force One στις ΗΠΑ
«Είδαμε το μώλωπα στο χέρι σας. Είστε καλά;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Τραμπ που ετοιμαζόταν να αποχωρήσει μετά από δηλώσεις που είχε κάνει, να επιστρέφει και να απαντά «είμαι πολύ καλά. Χτύπησα, το έκοψα στο τραπέζι».
«Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζοντας, δε, για την ασπιρίνη είπε «ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» αναφερόμενος σε μια προηγούμενη δήλωσή του ότι παίρνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης ως μέτρο πρόληψης θρόμβων στο αίμα.
«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: "Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής". Εγώ απάντησα "δεν παίρνω κανένα ρίσκο". Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ
Για τη μελανιά είχε ερωτηθεί νωρίτερα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, παρουσιάζοντας την ίδια εκδοχή, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».
Όπως σημειώνει ο Guardian η τελευταία εξήγηση Τραμπ για αυτό που πολλοί έχουν υποθέσει ότι είναι ένα σημάδι ότι λαμβάνει ενδοφλέβια δόσεις φαρμάκων, έρχεται μετά από 11 μήνες που κάλυπτε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι, με μακιγιάζ ή κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Η αρχική εξήγηση του Λευκού Οίκου για τον επίμονο μώλωπα στο δεξί χέρι του Τραμπ ήταν ότι προήλθε, εν μέρει, από το χειραψία και από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πάρει πολύ υψηλότερη δόση ασπιρίνης από την συνιστώμενη. «Ο μώλωπας στο αριστερό του χέρι φαίνεται να αποκλείει το χειραψία ως αιτία» συμπληρώνει η βρετανική εφημερίδα.
«Είδαμε το μώλωπα στο χέρι σας. Είστε καλά;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Τραμπ που ετοιμαζόταν να αποχωρήσει μετά από δηλώσεις που είχε κάνει, να επιστρέφει και να απαντά «είμαι πολύ καλά. Χτύπησα, το έκοψα στο τραπέζι».
«Το χτύπησα. Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε λίγες μελανιές» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζοντας, δε, για την ασπιρίνη είπε «ξέρετε, αν πάρετε τη μεγάλη, εγώ παίρνω τη μεγάλη ασπιρίνη» αναφερόμενος σε μια προηγούμενη δήλωσή του ότι παίρνει τέσσερις φορές τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης ως μέτρο πρόληψης θρόμβων στο αίμα.
“Reporter points to the bruise.— Nation Today (@NationToday360) January 23, 2026
Trump turns it into a medical TED Talk.
‘Clipped it on the table. Little cream. Big aspirin. Doctors said stop. I said no chances.’
Only Trump can explain a bruise, flex his health, and debate aspirin side effects in one answer. pic.twitter.com/t4JyKR5Gbw
«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: "Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής". Εγώ απάντησα "δεν παίρνω κανένα ρίσκο". Λοιπόν, αυτή είναι μια από τις παρενέργειες της ασπιρίνης» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ
Για τη μελανιά είχε ερωτηθεί νωρίτερα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, παρουσιάζοντας την ίδια εκδοχή, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού υπογραφής, προκαλώντας μώλωπες».
Όπως σημειώνει ο Guardian η τελευταία εξήγηση Τραμπ για αυτό που πολλοί έχουν υποθέσει ότι είναι ένα σημάδι ότι λαμβάνει ενδοφλέβια δόσεις φαρμάκων, έρχεται μετά από 11 μήνες που κάλυπτε μια παρόμοια μελανιά στο δεξί του χέρι, με μακιγιάζ ή κρατώντας το αριστερό του χέρι πάνω από το δεξί σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Η αρχική εξήγηση του Λευκού Οίκου για τον επίμονο μώλωπα στο δεξί χέρι του Τραμπ ήταν ότι προήλθε, εν μέρει, από το χειραψία και από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πάρει πολύ υψηλότερη δόση ασπιρίνης από την συνιστώμενη. «Ο μώλωπας στο αριστερό του χέρι φαίνεται να αποκλείει το χειραψία ως αιτία» συμπληρώνει η βρετανική εφημερίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα