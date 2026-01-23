Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στην Αμβέρσα: Τέσσερις συλλήψεις, δείτε βίντεο
Δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση - Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ των Κούρδων
Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αμβέρσα του Βελγίου, όταν επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ των Κούρδων κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Operaplein άφησε έξι ανθρώπους τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμαρτυρία που βρισκόταν σε εξέλιξη κοντά σε έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους κόμβους της πόλης. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ επικρατούσε ένταση και σύγχυση.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έξι άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, με τους δύο να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα.
Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, παρέχοντας πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
Ένοπλοι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων, ενώ η περιοχή γύρω από την πλατεία αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.
🇧🇪 6 STABBED AT ANTWERP KURDISH RALLY, 2 ARRESTED🚨— Info Room (@InfoR00M) January 22, 2026
At least six people were injured, two critically, after attackers targeted a pro-Kurdish demonstration in Antwerp’s Opera Square on Thursday evening.
Police arrested two suspects who allegedly infiltrated the crowd… pic.twitter.com/9I5tS1FYNJ
💥Unknown attackers assaulted pro-SDF Kurds who protest in Antwerp city of Belgium. 6 wounded, 2 of them in critical condition. pic.twitter.com/EnyqZYJHwJ— Cyrus Intel (@Cyrus_Intel50) January 22, 2026
