Αντιδράσεις στην Ιταλία για ερωτηματολόγιο επιχείρησης: «Ποιον συνάδελφό σου θα ήθελες να απολύσεις;»
Εργαζόμενοι Απολύσεις Ιταλία

Αντιδράσεις στην Ιταλία για ερωτηματολόγιο επιχείρησης: «Ποιον συνάδελφό σου θα ήθελες να απολύσεις;»

Η εταιρεία πρότεινε, παράλληλα, στους υπαλλήλους να διαλέξουν τα προς απόλυση άτομα, μεταξύ των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, των νεοπροσληφθέντων ή όσων δεν έχουν παιδιά

Αντιδράσεις στην Ιταλία για ερωτηματολόγιο επιχείρησης: «Ποιον συνάδελφό σου θα ήθελες να απολύσεις;»
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ερωτηματολόγιο ιδιωτικής επιχείρησης που παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και βρίσκεται στην περιφέρεια Βένετο, με το οποίο ζητήθηκε από τους περίπου εξήντα εργαζόμενους να υποδείξουν «ποιος συνάδελφός τους θα ήθελαν να απολυθεί».

Η εταιρεία πρότεινε, παράλληλα, στους υπαλλήλους να διαλέξουν τα προς απόλυση άτομα, μεταξύ των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, των νεοπροσληφθέντων ή όσων δεν έχουν παιδιά. Από τους συνολικά 60 εργαζόμενους, μόνον οι 10 απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

Τα συνδικάτα αντέδρασαν υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για προσπάθεια διάλυσης του κοινωνικού ιστού μιας επιχείρησης». Οι συνδικαλιστές, παράλληλα, ζητούν «πρωτοβουλίες οι οποίες να είναι ικανές να ενώσουν και όχι να διχάσουν».

Η εργοδοσία απάντησε ότι «πρόκειται μόνον για μια εσωτερική έρευνα ώστε να διαπιστωθεί τι κλίμα επικρατεί μέσα στην επιχείρηση» και ότι «η αγορά περνά κρίση αλλά ο στόχος είναι να αποφευχθούν οι απολύσεις».
