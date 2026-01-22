Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Δικαστήριο στο Καζακστάν καταδίκασε τρεις Βέλγους οπαδούς γιατί φορούσαν το μαγιό του Μπόρατ
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι άνδρες, που ήταν μεθυσμένοι, έβγαλαν τα ρούχα τους και προκάλεσαν αναστάτωση
Σε -ευτυχώς σύντομες- ποινές φυλάκισης καταδίκασε δικαστήριο του Καζακστάν τρεις Βέλγους οπαδούς αφού ντύθηκαν με το μαγιό μανκίνι, που έγιναν διάσημα από την ταινία Borat.
Η αστυνομία στο Καζακστάν συνέλαβε τους Βέλγους κατά τη διάρκεια του αγώνα Καϊράτ Αλμάτι και Μπριζ για το Champions League το βράδυ της Τρίτης. (Για την ιστορία, η Μπριζ κέρδισε με 4-1).
Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι άνδρες, που ήταν μεθυσμένοι, έβγαλαν τα ρούχα τους και προκάλεσαν αναστάτωση.
Τελικά καταδικάστηκαν σε διοικητική κράτηση για διατάραξη της δημόσιας τάξης, αναφέρει το Politico.
Βίντεο που κυκλοφορεί στο X έδειχνε τρεις άνδρες να φορούν πράσινα μαγιό τύπου μανκίνι παρά τις παγωμένες θερμοκρασίες στο ανατολικό Καζακστάν, ενώ φώναζαν στα ολλανδικά («Ο Μπόρατ είναι δικός μας»).
Ο Μπόρατ, ένας δημοσιογράφος από το Καζακστάν, είναι ο φανταστικός χαρακτήρας που δημιούργησε ο Βρετανός ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κόεν. Είχε εμφανιστεί με το μανκίνι στην ταινία του 2006, μια διεθνής επιτυχία.
Αρχικά η ταινία είχε εξοργίσει τους αξιωματούχους στο Καζακστάν, οι οποίοι την απαγόρευσαν. Ωστόσο, χρόνια αργότερα ο τότε υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» για τον χαρακτήρα του Μπόρατ στην προσέλκυση τουριστών.
Borat is van ons ole ole! pic.twitter.com/dbYegol1aK— 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) January 20, 2026
