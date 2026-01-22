Δικαστήριο στο Καζακστάν καταδίκασε τρεις Βέλγους οπαδούς γιατί φορούσαν το μαγιό του Μπόρατ
Δικαστήριο στο Καζακστάν καταδίκασε τρεις Βέλγους οπαδούς γιατί φορούσαν το μαγιό του Μπόρατ

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι άνδρες, που ήταν μεθυσμένοι, έβγαλαν τα ρούχα τους και προκάλεσαν αναστάτωση

Δικαστήριο στο Καζακστάν καταδίκασε τρεις Βέλγους οπαδούς γιατί φορούσαν το μαγιό του Μπόρατ
Σε -ευτυχώς σύντομες- ποινές φυλάκισης καταδίκασε δικαστήριο του Καζακστάν τρεις Βέλγους οπαδούς αφού ντύθηκαν με το μαγιό μανκίνι, που έγιναν διάσημα από την ταινία Borat.

Η αστυνομία στο Καζακστάν συνέλαβε τους Βέλγους κατά τη διάρκεια του αγώνα Καϊράτ Αλμάτι και Μπριζ για το Champions League το βράδυ της Τρίτης. (Για την ιστορία, η Μπριζ κέρδισε με 4-1).

Όπως ανέφερε η αστυνομία, οι άνδρες, που ήταν μεθυσμένοι, έβγαλαν τα ρούχα τους και προκάλεσαν αναστάτωση.

Τελικά καταδικάστηκαν σε διοικητική κράτηση για διατάραξη της δημόσιας τάξης, αναφέρει το Politico.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο X έδειχνε τρεις άνδρες να φορούν πράσινα μαγιό τύπου μανκίνι παρά τις παγωμένες θερμοκρασίες στο ανατολικό Καζακστάν, ενώ φώναζαν στα ολλανδικά («Ο Μπόρατ είναι δικός μας»).

Ο Μπόρατ, ένας δημοσιογράφος από το Καζακστάν, είναι ο φανταστικός χαρακτήρας που δημιούργησε ο Βρετανός ηθοποιός Σάσα Μπάρον Κόεν. Είχε εμφανιστεί με το μανκίνι στην ταινία του 2006, μια διεθνής επιτυχία.

Αρχικά η ταινία είχε εξοργίσει τους αξιωματούχους στο Καζακστάν, οι οποίοι την απαγόρευσαν. Ωστόσο, χρόνια αργότερα ο τότε υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» για τον χαρακτήρα του Μπόρατ στην προσέλκυση τουριστών.

