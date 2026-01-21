Αμεση ανάλυση: Το τέλος της Pax Americana και το μεγάλο στοίχημα του Καναδά, μετά «τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη» του Κάρνεϊ
Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός, η κρίση της Γροιλανδίας και το σχέδιο απεξάρτησης από μια Αμερική που παίζει με δασμούς και σύνορα
Το εξαιρετικά σπάνιο «standing ovation» προς τον Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός εχθές δεν ήταν απλώς επιβράβευση ύφους.
Ήταν ένδειξη ότι ένα κομμάτι της δυτικής ελίτ αναζητά πλέον λέξεις για να περιγράψει αυτό που ως χθες ψιθύριζε - ότι η Pax Americana τελειώνει όχι με «διαχείριση μετάβασης», αλλά με ρήξη.
Ο Καναδός πρωθυπουργός το είπε καθαρά, με τη γλώσσα μιας μεσαίας δύναμης που ξέρει πως, όταν αλλάζουν οι κανόνες, οι μικροί δεν έχουν χρόνο να προσαρμοστούν και προειδοποίησε τους ομοίους του με τη φράση-καρφί - «αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού».
Η διατύπωση του Καναδού πρωθυπουργού λειτουργεί περισσότερο ως «διάγνωση», αλλά και ως πολιτική γραμμή - το «να πάμε με το ρεύμα για να μη μας χτυπήσει» δεν αγοράζει ασφάλεια. Το αντίθετο, παράγει εξάρτηση.
Για τον Καναδά, η Γροιλανδία δεν είναι «εξωτικός» προορισμός. Είναι αρκτική γεωγραφία, ΝΑΤΟϊκή συνοχή και μια περιοχή όπου η καναδοαμερικανική στρατιωτική συνύπαρξη είναι καθημερινή πρακτική.
Αν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να «στρατιωτικοποιήσουν» τη διεκδίκηση, η Οτάβα θα βρισκόταν στο χειρότερο δυνατό δίλημμα - να διαλέξει ανάμεσα στον σύμμαχο που τη στηρίζει αμυντικά και την Ευρώπη με την οποία μοιράζεται το θεσμικό ένστικτο της κυριαρχίας.
🌏 🤝 "If middle powers are not at table, we are on the menu": #Canada PM #MarkCarney calls for unity against #US economic #intimidation 🇨🇦 💼 https://t.co/XhICtlVkSS pic.twitter.com/rfsIZdlyL4— Economic Times (@EconomicTimes) January 21, 2026
Το μήνυμα πίσω από τη «ρήξη»Η έννοια της «ρήξης στην παγκόσμια τάξη» που χρησιμοποίησε ο Κάρνεϊ στο Νταβός δεν φωτογραφίζει μια αφηρημένη μετα-αμερικανική εποχή.
Φωτογραφίζει μια συγκεκριμένη Ουάσιγκτον - την Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, όπου οι δασμοί γίνονται εργαλείο πειθαναγκασμού, οι συμμαχίες αντιμετωπίζονται ως συμβάσεις μηδενικού αθροίσματος και το «δίκαιο» υποχωρεί μπροστά στη χρησιμότητα.
The rules-based international order is undergoing a 'rupture, not a transition', Canada’s Prime Minister Mark Carney said on Tuesday in a speech that did not mention US President Donald Trump by name, but won a standing ovation at the World Economic Forum https://t.co/nE0A9UKApV pic.twitter.com/SrQUAyajFG— Financial Times (@FT) January 21, 2026
Η διατύπωση του Καναδού πρωθυπουργού λειτουργεί περισσότερο ως «διάγνωση», αλλά και ως πολιτική γραμμή - το «να πάμε με το ρεύμα για να μη μας χτυπήσει» δεν αγοράζει ασφάλεια. Το αντίθετο, παράγει εξάρτηση.
Η Γροιλανδία ως «δοκιμαστικός σωλήνας»Η υπόθεση Γροιλανδίας είναι η τέλεια σκηνή για να φανεί η νέα λογική ισχύος. Ο Τραμπ κλιμάκωσε δημόσια τη διεκδίκηση, αφήνοντας ανοικτό το βάθος των επιλογών του, ενώ παράλληλα «κούμπωσε» το ζήτημα με απειλές δασμών προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Για τον Καναδά, η Γροιλανδία δεν είναι «εξωτικός» προορισμός. Είναι αρκτική γεωγραφία, ΝΑΤΟϊκή συνοχή και μια περιοχή όπου η καναδοαμερικανική στρατιωτική συνύπαρξη είναι καθημερινή πρακτική.
Αν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να «στρατιωτικοποιήσουν» τη διεκδίκηση, η Οτάβα θα βρισκόταν στο χειρότερο δυνατό δίλημμα - να διαλέξει ανάμεσα στον σύμμαχο που τη στηρίζει αμυντικά και την Ευρώπη με την οποία μοιράζεται το θεσμικό ένστικτο της κυριαρχίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συντονίστηκε ρητορικά, μιλώντας για «σεβασμό» έναντι «νταήδων» και για «κράτος δικαίου» έναντι «βίας», καταγγέλλοντας τη χρήση δασμών ως μοχλό κατά της εδαφικής κυριαρχίας. Η ευρωπαϊκή αντίδραση δεν είναι μόνο ηθική - είναι ένστικτο αυτοσυντήρησης.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνηση του Λευκού Οίκου - από δασμούς μέχρι διοικητικά εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού - δεν είναι απλώς «διμερές ζήτημα», είναι σοκ στην καρδιά της καναδικής οικονομίας.
Στο εμπορικό ισοζύγιο, ο Καναδάς διατηρεί μεγάλο πλεόνασμα στα αγαθά με τις ΗΠΑ (άνω των 100 δισ. δολαρίων Καναδά το 2024, σύμφωνα με την καναδική στατιστική υπηρεσία), ενώ στις υπηρεσίες εμφανίζει συνήθως έλλειμμα - ένα μοτίβο που θυμίζει πόσο δομικά «δεμένος» είναι ο παραγωγικός ιστός στις διασυνοριακές ροές.
Και υπάρχει και το ενεργειακό «παράδοξο» - ο Τραμπ μπορεί να ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται» καναδικές εξαγωγές, αλλά η καναδική ενέργεια αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της αμερικανικής ενεργειακής ασφάλειας, με εξαγωγές ενέργειας προς τις ΗΠΑ που αποτιμώνται κοντά στα 170 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε πρόσφατα στοιχεία αναλύσεων.
Αυτό δεν ακυρώνει τον εκβιασμό - τον κάνει πιο πολιτικό. Όταν η αλληλεξάρτηση γίνεται όπλο, η λογική της αγοράς υποχωρεί μπροστά στη λογική του συσχετισμού.
Μπορεί, όμως, να μειώσει τη μονοκαλλιέργεια. Η επιλογή του να μιλήσει τόσο ωμά στο Νταβός, και, μάλιστα, με ομιλία που - σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - έγραψε ο ίδιος, δείχνει ότι βλέπει το θέμα ως υπαρξιακό και όχι ως επικοινωνιακό.
Το δεύτερο σκέλος είναι η διπλωματία των «νέων στηριγμάτων». Η ανακοίνωση «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» με την Κίνα, όπως καταγράφεται στο ίδιο πλαίσιο των διεθνών επαφών του, είναι κίνηση υψηλού ρίσκου - όχι επειδή η Κίνα είναι «λύση», αλλά επειδή η κίνηση στέλνει μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι ο Καναδάς ανοίγει πόρτες που μέχρι χθες κρατούσε μισόκλειστες.
Αυτό είναι το λεπτό σημείο - ο Καναδάς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ με την Κίνα. Μπορεί, όμως, να δημιουργήσει εναλλακτικά «κανάλια» σε επιμέρους τομείς, να απλώσει την έκθεση κινδύνου και να διαμορφώσει περιθώριο ελιγμών. Είναι στρατηγική ασφάλισης - όχι στρατηγική μετατόπισης στρατοπέδου.
Ο μηχανισμός προβλέπει ότι αν δεν υπάρξει κοινή επιβεβαίωση συνέχισης, ανοίγει ο δρόμος για ετήσιες αξιολογήσεις και, τελικά, λήξη το 2036.
Με έναν απρόβλεπτο πρόεδρο στις ΗΠΑ, το 2026 μπορεί να γίνει εργαλείο πίεσης σε όλα - από αυτοκίνητα και χάλυβα μέχρι κανόνες προέλευσης και δημόσιες προμήθειες.
Και αυτό σημαίνει ότι ο Κάρνεϊ δεν έχει «πολυτέλεια χρόνου». Αν θέλει να μειώσει την εξάρτηση, πρέπει να έχει δείγματα γραφής πριν ξεκινήσει η μεγάλη διαπραγμάτευση.
Η κρίση της Γροιλανδίας, οι δασμοί ως διπλωματικό όπλο και το χρονοδιάγραμμα του USMCA κάνουν την ανάγκη αυτή επείγουσα.
Το στοίχημα του Κάρνεϊ είναι να μετατρέψει τη ρητορική σε υποδομή - νέες διαδρομές εμπορίου, πιο ανθεκτικές αλυσίδες, μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία στις αρκτικές εξισώσεις.
Αν δεν το κάνει, θα μείνει με μια δυνατή ομιλία και μια χώρα που συνεχίζει να εξαρτάται από έναν σύμμαχο που αλλάζει όρους ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας.
Η καναδική αχίλλειος πτέρνα - εξάρτηση που δεν κρύβεταιΟ πυρήνας του προβλήματος είναι μαθηματικός. Περίπου το 75% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ - μια από τις πιο «συγκεντρωμένες» εμπορικές εξαρτήσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνηση του Λευκού Οίκου - από δασμούς μέχρι διοικητικά εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού - δεν είναι απλώς «διμερές ζήτημα», είναι σοκ στην καρδιά της καναδικής οικονομίας.
Στο εμπορικό ισοζύγιο, ο Καναδάς διατηρεί μεγάλο πλεόνασμα στα αγαθά με τις ΗΠΑ (άνω των 100 δισ. δολαρίων Καναδά το 2024, σύμφωνα με την καναδική στατιστική υπηρεσία), ενώ στις υπηρεσίες εμφανίζει συνήθως έλλειμμα - ένα μοτίβο που θυμίζει πόσο δομικά «δεμένος» είναι ο παραγωγικός ιστός στις διασυνοριακές ροές.
Και υπάρχει και το ενεργειακό «παράδοξο» - ο Τραμπ μπορεί να ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται» καναδικές εξαγωγές, αλλά η καναδική ενέργεια αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της αμερικανικής ενεργειακής ασφάλειας, με εξαγωγές ενέργειας προς τις ΗΠΑ που αποτιμώνται κοντά στα 170 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε πρόσφατα στοιχεία αναλύσεων.
Αυτό δεν ακυρώνει τον εκβιασμό - τον κάνει πιο πολιτικό. Όταν η αλληλεξάρτηση γίνεται όπλο, η λογική της αγοράς υποχωρεί μπροστά στη λογική του συσχετισμού.
Η «ρήξη χωρίς ρήξη»Εδώ βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα του Κάρνεϊ. Δεν μπορεί να κόψει με μια κίνηση τον ομφάλιο λώρο με τις ΗΠΑ.
Μπορεί, όμως, να μειώσει τη μονοκαλλιέργεια. Η επιλογή του να μιλήσει τόσο ωμά στο Νταβός, και, μάλιστα, με ομιλία που - σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - έγραψε ο ίδιος, δείχνει ότι βλέπει το θέμα ως υπαρξιακό και όχι ως επικοινωνιακό.
Το δεύτερο σκέλος είναι η διπλωματία των «νέων στηριγμάτων». Η ανακοίνωση «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» με την Κίνα, όπως καταγράφεται στο ίδιο πλαίσιο των διεθνών επαφών του, είναι κίνηση υψηλού ρίσκου - όχι επειδή η Κίνα είναι «λύση», αλλά επειδή η κίνηση στέλνει μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι ο Καναδάς ανοίγει πόρτες που μέχρι χθες κρατούσε μισόκλειστες.
Αυτό είναι το λεπτό σημείο - ο Καναδάς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ με την Κίνα. Μπορεί, όμως, να δημιουργήσει εναλλακτικά «κανάλια» σε επιμέρους τομείς, να απλώσει την έκθεση κινδύνου και να διαμορφώσει περιθώριο ελιγμών. Είναι στρατηγική ασφάλισης - όχι στρατηγική μετατόπισης στρατοπέδου.
Ο χρονικός κόφτης - USMCA και η μάχη του 2026Υπάρχει, όμως, ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο που κάνει την ομιλία στο Νταβός κάτι παραπάνω από ιδεολογική διακήρυξη. Η συμφωνία USMCA (Καναδάς-ΗΠΑ-Μεξικό) έχει προγραμματισμένη «κοινή αξιολόγηση» τον Ιούλιο του 2026.
Ο μηχανισμός προβλέπει ότι αν δεν υπάρξει κοινή επιβεβαίωση συνέχισης, ανοίγει ο δρόμος για ετήσιες αξιολογήσεις και, τελικά, λήξη το 2036.
Με έναν απρόβλεπτο πρόεδρο στις ΗΠΑ, το 2026 μπορεί να γίνει εργαλείο πίεσης σε όλα - από αυτοκίνητα και χάλυβα μέχρι κανόνες προέλευσης και δημόσιες προμήθειες.
Και αυτό σημαίνει ότι ο Κάρνεϊ δεν έχει «πολυτέλεια χρόνου». Αν θέλει να μειώσει την εξάρτηση, πρέπει να έχει δείγματα γραφής πριν ξεκινήσει η μεγάλη διαπραγμάτευση.
Ο Καναδάς ψάχνει ρόλο σε κόσμο μεγάλων παικτώνΗ ομιλία στο Νταβός είναι το πρώτο κεφάλαιο μιας προσπάθειας να αναβαθμιστεί ο Καναδάς από «ήσυχος εταίρος των ΗΠΑ» σε μεσαία δύναμη με δική της ατζέντα.
Η κρίση της Γροιλανδίας, οι δασμοί ως διπλωματικό όπλο και το χρονοδιάγραμμα του USMCA κάνουν την ανάγκη αυτή επείγουσα.
Το στοίχημα του Κάρνεϊ είναι να μετατρέψει τη ρητορική σε υποδομή - νέες διαδρομές εμπορίου, πιο ανθεκτικές αλυσίδες, μεγαλύτερη αμυντική αυτονομία στις αρκτικές εξισώσεις.
Αν δεν το κάνει, θα μείνει με μια δυνατή ομιλία και μια χώρα που συνεχίζει να εξαρτάται από έναν σύμμαχο που αλλάζει όρους ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας.
