«Κύριε πρόεδρε, άντε και γ…»: Δανός ευρωβουλευτής απάντα στον Τραμπ «στη γλώσσα που καταλαβαίνετε», δείτε βίντεο

Το προεδρείο επέπληξε μάλλον ήπια τον αθυρόστομο ευρωβουλευτή που σχολίαζε τον Αμερικανό πρόεδρο και τη Γροιλανδία

Ξεχείλισε η οργή κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τον Δανό ευρωβουλευτή Άντερς Βίστισεν με αφορμή όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γροιλανδία και το ενδεχόμενο προσάρτησης του νησιού ακόμη και με τη βία.

Ανέβηκε στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και είπε δυο λόγια στα αγγλικά: «Επιτρέψτε μου να το εκφράσω με τις λέξεις που ίσως θα καταλάβετε: Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...»

Ο Δανός ευρωβουλευτής συνέχισε στη γλώσσα του, πριν τον διακόψει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα το προεδρίο για μια μάλλον ήπια επίπληξη.

Έχουμε κανόνες για τον τρόπο που μιλάμε και αποφεύγουμε τις βωμολοχίες, παρά τα πολιτικά πάθη, είπαν στον ευρωβουλευτή, που γρήγορα συνέχισε την ομιλία του.
