Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
«Κύριε πρόεδρε, άντε και γ…»: Δανός ευρωβουλευτής απάντα στον Τραμπ «στη γλώσσα που καταλαβαίνετε», δείτε βίντεο
«Κύριε πρόεδρε, άντε και γ…»: Δανός ευρωβουλευτής απάντα στον Τραμπ «στη γλώσσα που καταλαβαίνετε», δείτε βίντεο
Το προεδρείο επέπληξε μάλλον ήπια τον αθυρόστομο ευρωβουλευτή που σχολίαζε τον Αμερικανό πρόεδρο και τη Γροιλανδία
Ξεχείλισε η οργή κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τον Δανό ευρωβουλευτή Άντερς Βίστισεν με αφορμή όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γροιλανδία και το ενδεχόμενο προσάρτησης του νησιού ακόμη και με τη βία.
Ανέβηκε στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και είπε δυο λόγια στα αγγλικά: «Επιτρέψτε μου να το εκφράσω με τις λέξεις που ίσως θα καταλάβετε: Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...»
Δείτε το απόσπασμα:
Ο Δανός ευρωβουλευτής συνέχισε στη γλώσσα του, πριν τον διακόψει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα το προεδρίο για μια μάλλον ήπια επίπληξη.
Έχουμε κανόνες για τον τρόπο που μιλάμε και αποφεύγουμε τις βωμολοχίες, παρά τα πολιτικά πάθη, είπαν στον ευρωβουλευτή, που γρήγορα συνέχισε την ομιλία του.
Ανέβηκε στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και είπε δυο λόγια στα αγγλικά: «Επιτρέψτε μου να το εκφράσω με τις λέξεις που ίσως θα καταλάβετε: Κύριε πρόεδρε, άντε και γ...»
Δείτε το απόσπασμα:
Danish MEP Anders Vistisen to Trump:— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 20, 2026
“Let me put this in words you might understand. Mr. President, fu*k off.” pic.twitter.com/m9S1N8Om0C
Έχουμε κανόνες για τον τρόπο που μιλάμε και αποφεύγουμε τις βωμολοχίες, παρά τα πολιτικά πάθη, είπαν στον ευρωβουλευτή, που γρήγορα συνέχισε την ομιλία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα