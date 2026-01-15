Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Με κόκκινο μάτι ο Μακρόν στην επιθεώρηση του στρατεύματος - Πείτε ότι είναι το «Eye of the Tiger», αστειεύτηκε
Εντελώς ακίνδυνη η κατάσταση, είπε ο Γάλλος πρόεδρος και έκανε μια χιουμοριστική αναφορά στο τραγούδι από την ταινία Rocky III
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε με πρησμένο και κόκκινο μάτι στην ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις για το νέο έτος.
«Σας ζητώ συγγνώμη για την άσχημη εμφάνιση του ματιού μου», είπε ο Μακρόν στην αρχή της ομιλίας του. «Φυσικά, είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο».
Πριν από την ομιλία του στη στρατιωτική βάση στο Ιστρ φορούσε γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των στρατευμάτων που έγινε σε ανοιχτό χώρο.
«Απλά δείτε το ως μια αθέλητη αναφορά στο “Eye of the Tiger”. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας», είπε κάνοντας μια αναφορά στο τραγούδι από την ταινία Rocky III του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
Η ομιλία του Μακρόν αφορούσε τις βασικές προκλήσεις για το στράτευμα κατά το 2026, από τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας και τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, έως την απόφαση να σταλούν στρατεύματα στη Γροιλανδία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία.
Macron on his red eye:— Clash Report (@clashreport) January 15, 2026
Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless.
See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year.
For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI
