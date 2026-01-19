Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Αλ Σάρα και Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά για τα δικαιώματα των Κούρδων της Συρίας
Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους αναφέρει ανακοίνωση της συριακής προεδρίας
Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Συρία και για την κατάσταση των Κούρδων της Συρίας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ανακοίνωσε η συριακή προεδρία.
"Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους" και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε η Δαμασκός.
Οι δύο ηγέτες "τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους", προστίθεται στην ανακοίνωση.
Χθες, Κυριακή, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία πλήρους ενσωμάτωσης με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, παρότι οι εντάσεις συνεχίστηκαν σήμερα.
