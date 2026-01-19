Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ, «lockdown» στις παραλίες
Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ, «lockdown» στις παραλίες
Ένας 12χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και ένας 25χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Η αστυνομία ανακοίνωσε το κλείσιμο των παραλιών στα βόρεια της πόλης
Ένα 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ένας 25χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ένας 11χρονος γλίτωσε με μία ζημιά στη σανίδα του σερφ, μετά από σειρά επιθέσεων καρχαριών σε παραλίες του Σίδνεϊ της Αυστραλίας που είχε σαν αποτέλεσμα να απαγορευτεί η πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.
Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή, η δεύτερη το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και η τρίτη μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Την Κυριακή, ο 12χρονος βγήκε από το νερό με τη βοήθεια των φίλων του, αφού πρώτα τον είχε δαγκώσει καρχαρίας. Το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ. «Ήταν μια φρικτή σκηνή όταν έφτασε η αστυνομία», δήλωσε ο Τζόζεφ Μακ Νάτλι, διοικητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
«Πιστεύουμε ότι ήταν καρχαρίας ταύρος», είπε ο διοικητής και χαρακτήρισε γενναίους τους φίλους του παιδιού. «Ήταν τραυματική εμπειρία για τα αγόρια αλλά υποθέτω, αυτό είναι φιλία», σχολίασε. Όταν έφτασαν οι διασώστες, το παιδί ήταν αναίσθητο και άμεσα έβαλαν αιμοστατικούς επιδέσμους προκειμένου να σταματήσει η έντονη αιμορραγία στα πόδια του. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Ο 12χρονος μαζί με τους φίλους του έκαναν βουτιές από έναν βράχο έξι μέτρων και τα νερά στην περιοχή ήταν υφάλμυρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Τα υφάλμυρα νερά είναι ένα μείγμα αλμυρού και γλυκού νερού που μπορεί να προσελκύσει καρχαρίες που αναζητούν τροφή κοντά στην ακτή, σύμφωνα με το CNN. Το παιδί «δίνει μάχη για τη ζωή του και οι ενέργειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης χθες του έδωσαν αυτή την ευκαιρία».
Σε λιγότερες από 24 ώρες μετά την επίθεση στον 12χρονο, καρχαρίας επιτέθηκε και δάγκωσε τη σανίδα 12χρονου. Η δαγκωματιά 15 εκατοστών, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φαίνεται πως είναι από καρχαρία ταύρο.
Λίγες ώρες αργότερα, ένας 25χρονος δέχτηκε επίθεση από καρχαρία και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια. Στον 25χρονο δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι παραλίες στο βόρειο Σίδνεϊ θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας. «Όλες οι Βόρειες Παραλίες είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας, και αυτό θα επανεξετάζεται σε συνεχή βάση», σύμφωνα με την αστυνομία.
Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή, η δεύτερη το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και η τρίτη μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Την Κυριακή, ο 12χρονος βγήκε από το νερό με τη βοήθεια των φίλων του, αφού πρώτα τον είχε δαγκώσει καρχαρίας. Το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ. «Ήταν μια φρικτή σκηνή όταν έφτασε η αστυνομία», δήλωσε ο Τζόζεφ Μακ Νάτλι, διοικητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
«Πιστεύουμε ότι ήταν καρχαρίας ταύρος», είπε ο διοικητής και χαρακτήρισε γενναίους τους φίλους του παιδιού. «Ήταν τραυματική εμπειρία για τα αγόρια αλλά υποθέτω, αυτό είναι φιλία», σχολίασε. Όταν έφτασαν οι διασώστες, το παιδί ήταν αναίσθητο και άμεσα έβαλαν αιμοστατικούς επιδέσμους προκειμένου να σταματήσει η έντονη αιμορραγία στα πόδια του. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Ο 12χρονος μαζί με τους φίλους του έκαναν βουτιές από έναν βράχο έξι μέτρων και τα νερά στην περιοχή ήταν υφάλμυρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Τα υφάλμυρα νερά είναι ένα μείγμα αλμυρού και γλυκού νερού που μπορεί να προσελκύσει καρχαρίες που αναζητούν τροφή κοντά στην ακτή, σύμφωνα με το CNN. Το παιδί «δίνει μάχη για τη ζωή του και οι ενέργειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης χθες του έδωσαν αυτή την ευκαιρία».
Σε λιγότερες από 24 ώρες μετά την επίθεση στον 12χρονο, καρχαρίας επιτέθηκε και δάγκωσε τη σανίδα 12χρονου. Η δαγκωματιά 15 εκατοστών, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φαίνεται πως είναι από καρχαρία ταύρο.
Επιθέσεις σε 12χρονο και 25χρονο, κλειστές παραλίες
Λίγες ώρες αργότερα, ένας 25χρονος δέχτηκε επίθεση από καρχαρία και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια. Στον 25χρονο δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι παραλίες στο βόρειο Σίδνεϊ θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας. «Όλες οι Βόρειες Παραλίες είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας, και αυτό θα επανεξετάζεται σε συνεχή βάση», σύμφωνα με την αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα