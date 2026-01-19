Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ, «lockdown» στις παραλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Καρχαρίας Επίθεση Νοσοκομείο Παραλίες Σίδνεϊ

Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ, «lockdown» στις παραλίες

Ένας 12χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και ένας 25χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Η αστυνομία ανακοίνωσε το κλείσιμο των παραλιών στα βόρεια της πόλης

Τρεις επιθέσεις καρχαριών στο Σίδνεϊ, «lockdown» στις παραλίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ένας 25χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ένας 11χρονος γλίτωσε με μία ζημιά στη σανίδα του σερφ, μετά από σειρά επιθέσεων καρχαριών σε παραλίες του Σίδνεϊ της Αυστραλίας που είχε σαν αποτέλεσμα να απαγορευτεί η πρόσβαση των πολιτών στις ακτές. 

Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα την Κυριακή, η δεύτερη το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και η τρίτη μετά το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Την Κυριακή, ο 12χρονος βγήκε από το νερό με τη βοήθεια των φίλων του, αφού πρώτα τον είχε δαγκώσει καρχαρίας. Το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ. «Ήταν μια φρικτή σκηνή όταν έφτασε η αστυνομία», δήλωσε ο Τζόζεφ Μακ Νάτλι, διοικητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Πιστεύουμε ότι ήταν καρχαρίας ταύρος», είπε ο διοικητής και χαρακτήρισε γενναίους τους φίλους του παιδιού. «Ήταν τραυματική εμπειρία για τα αγόρια αλλά υποθέτω, αυτό είναι φιλία», σχολίασε. Όταν έφτασαν οι διασώστες, το παιδί ήταν αναίσθητο και άμεσα έβαλαν αιμοστατικούς επιδέσμους προκειμένου να σταματήσει η έντονη αιμορραγία στα πόδια του. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος μαζί με τους φίλους του έκαναν βουτιές από έναν βράχο έξι μέτρων και τα νερά στην περιοχή ήταν υφάλμυρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Τα υφάλμυρα νερά είναι ένα μείγμα αλμυρού και γλυκού νερού που μπορεί να προσελκύσει καρχαρίες που αναζητούν τροφή κοντά στην ακτή, σύμφωνα με το CNN. Το παιδί «δίνει μάχη για τη ζωή του και οι ενέργειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης χθες του έδωσαν αυτή την ευκαιρία».


Επιθέσεις σε 12χρονο και 25χρονο, κλειστές παραλίες 

Σε λιγότερες από 24 ώρες μετά την επίθεση στον 12χρονο, καρχαρίας επιτέθηκε και δάγκωσε τη σανίδα 12χρονου. Η δαγκωματιά 15 εκατοστών, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φαίνεται πως είναι από καρχαρία ταύρο.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 25χρονος δέχτηκε επίθεση από καρχαρία και τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια.  Στον 25χρονο δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην παραλία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Man critical after third Sydney shark attack in 48 hours

Κλείσιμο
Η αστυνομία ανακοίνωσε πως οι παραλίες στο βόρειο Σίδνεϊ θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας. «Όλες οι Βόρειες Παραλίες είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας, και αυτό θα επανεξετάζεται σε συνεχή βάση», σύμφωνα με την αστυνομία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης