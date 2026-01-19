Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στη συνοικία Σαχρ ε Ναου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, με αποτέλεσμα άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων.
Όπως δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν, Αμπντούλ Ματίν Κανί «σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν» και πρόσθεσε ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.
Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.
Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026
It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.
There have been fatalities and injuries.
The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu
