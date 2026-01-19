Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο της Ειρήνης»: Το σκεφτόμαστε, λέει η Μόσχα
Πρόταση εστάλη και στον Νετανιάχου - Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο
Πρόσκληση για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει λάβει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Μόσχα μελετά προσεκτικά τη συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Πρόταση έχει σταλεί και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού, πρωθυπουργού στους Times of Israel.
Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και θα προεδρεύεται από τον Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο. Έχουν, επίσης, προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο (μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος). Το Καζακστάν έχει ήδη αποκριθεί θετικά.
Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες της με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να αντιμετωπίσει και άλλες συγκρούσεις, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του προσχεδίου του καταστατικού που είδε το Reuters.
Τα κράτη μέλη θα έχουν θητεία τριών ετών, εκτός αν καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και αποκτήσουν μόνιμη ιδιότητα μέλους, όπως αναφέρεται στην επιστολή.
Διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως η Δύση έχει απομονώσει τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
