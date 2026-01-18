Αυστραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 13χρονο που κολυμπούσε, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς στο Σίδνεϊ εκτυλίχθηκε το περιστατικό με τις Αρχές να ενημερώνουν τον κόσμο να μην κολυμπάνε κοντά σε αυτό το σημείο