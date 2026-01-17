Νέοι τριγμοί στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάλεσε Τουρκία, Αίγυπτο, Κατάρ στο συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ ανησυχεί

Στους προσκληθέντες και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι - Στο συμβούλιο και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ