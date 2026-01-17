Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος: Ρούμπιο, Κούσνερ, Γουίτκοφ και Τόνι Μπλερ στη σύνθεση
Ξεκίνησε στο Κάιρο το έργο της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής για την προσωρινή διοίκηση της Γάζας – Ρόλο-κλειδί για τον Μλαντένοφ στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ

Τη σύσταση Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα ανακοίνωσε απόψε ο Λευκός Οίκος, παρουσιάζοντας τη σύνθεσή του και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που στο Κάιρο ξεκίνησε ήδη το έργο της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Στη σύνθεση περιλαμβάνονται επίσης ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, καθήκοντα Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα αναλαμβάνει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανέφερε μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Νικολάι Μλαντένοφ, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα 15 μέλη της επιτροπής –Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες– θα συνεδριάσουν εκ νέου το Σάββατο, ενώ στόχος είναι να μεταβούν στη Γάζα «την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα». Όπως τόνισε το μέλος της επιτροπής που μίλησε στο AFP, «η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε».

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο, απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Γάζα, με προτεραιότητα την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Άλι Σάαθ, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera News. Το σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της, σε αντίθεση με παλαιότερες προτάσεις της αμερικανικής πλευράς.

«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», ανέφερε ο Σάαθ, επισημαίνοντας την ανάγκη οι Παλαιστίνιοι «να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους». Για τον σκοπό αυτό, όπως δήλωσε άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι, προβλέπεται η εισαγωγή 200.000 προκατασκευασμένων μονάδων, οι οποίες θα διανεμηθούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για την κάλυψη αναγκών στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας.
