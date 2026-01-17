Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Μπρούκλιν η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ
Η 33χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «All That», παρασύρθηκε από SUV και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο – Καμία σύλληψη μέχρι στιγμής
Θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη έπεσε το πρωί της Παρασκευής στο Μπρούκλιν η Κιάνα Άντεργουντ, πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, η οποία σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Η Κιάνα Άντεργουντ, 33 ετών, διέσχιζε τη διασταύρωση των οδών Watkins Street και Pitkin Avenue στη συνοικία Μπράουνσβιλ γύρω στις 6:50 το πρωί (τοπική ώρα, 13:50 ώρα Ελλάδας), όταν χτυπήθηκε από μαύρο SUV μάρκας Ford, το οποίο κινούνταν δυτικά στην Pitkin Avenue.
Βίντεο που εξασφάλισε η New York Post δείχνει το όχημα να συνεχίζει την πορεία του για περίπου ένα τετράγωνο, πριν το σώμα της γυναίκας πέσει από κάτω από το αυτοκίνητο. Η Άντεργουντ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στη διασταύρωση των οδών Osborn Street και Pitkin Avenue και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, η 33χρονη είχε μόλις βγει από κατάστημα και φαίνεται πως διέσχιζε τον δρόμο με κόκκινο φανάρι, ενώ ο οδηγός ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία πεζού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
Είχε επίσης υποδυθεί τη Φούξια Γκλόβερ, ξαδέλφη του βασικού χαρακτήρα στη σειρά του Nickelodeon Little Bill, η οποία προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004. Παράλληλα, συμμετείχε στην ταινία The 24 Hour Woman, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance, καθώς και στο σατιρικό φιλμ Death of a Dynasty, με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Χαρτ.
Στο θέατρο, είχε περάσει έναν χρόνο περιοδεύοντας με την πρώτη εθνική περιοδεία του μιούζικαλ Hairspray, όπου ενσάρκωνε τον ρόλο της μικρής Ινέζ.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο συνεχίζονται από τις αρχές της Νέας Υόρκης.
Woman killed, dragged down block in NYC hit-and-run ID’d as former Nickelodeon child star Kianna Underwood: sources https://t.co/tzEzV3uuDg pic.twitter.com/u5v8z1IOxB— New York Post (@nypost) January 16, 2026
Η πορεία της στο Nickelodeon και στον κινηματογράφο
