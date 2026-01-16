Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σενάριο «μερικής ένταξης» της Ουκρανίας στην ΕΕ, επεξεργάζονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
Η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να διαθέτει στην πρώτη φάση δικαίωμα ψήφου σε συνόδους κορυφής - Προβληματισμός για τις χώρες που βρίσκονται ήδη σε τροχιά ένταξης
Σενάριο «ένταξης μερικής συμμετοχής» για την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας όμως αρχικά τις εξουσίες της στη λήψη αποφάσεων, εξετάζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ukrainska Pravda.
Βάσει των προτάσεων που συζητούνται, η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να διαθέτει στην πρώτη φάση δικαίωμα ψήφου σε συνόδους κορυφής των ηγετών ή σε συνεδριάσεις υπουργών. Παράλληλα, θα αποκτούσε σταδιακή πρόσβαση σε τμήματα της ενιαίας αγοράς, ενώ –υπό την προϋπόθεση ότι θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια μετά την ένταξη– θα μπορούσε να καταστεί επιλέξιμη για αγροτικές ενισχύσεις και χρηματοδότηση εσωτερικής ανάπτυξης.
Το σχέδιο έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και σε άλλες υποψήφιες χώρες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα δημιουργήσει ένα σύστημα «δύο ταχυτήτων», το οποίο ενδέχεται να αποδυναμώσει την έννοια της πλήρους συμμετοχής και να περιπλέξει μελλοντικές διαδικασίες διεύρυνσης. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να αλλοιώσει τις προσδοκίες όσων βρίσκονται ήδη σε ενταξιακή πορεία.
Πηγές που επικαλείται η Ukrainska Pravda υπογραμμίζουν ότι η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. Διπλωμάτες φέρονται να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη προσαρμογή του πλαισίου ένταξης ειδικά για την Ουκρανία θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλους υποψηφίους, ιδίως από τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως το Μαυροβούνιο και η Αλβανία.
