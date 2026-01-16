Σενάριο «μερικής ένταξης» της Ουκρανίας στην ΕΕ, επεξεργάζονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να διαθέτει στην πρώτη φάση δικαίωμα ψήφου σε συνόδους κορυφής - Προβληματισμός για τις χώρες που βρίσκονται ήδη σε τροχιά ένταξης