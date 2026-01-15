Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ματσάδο λέει ότι προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο

Το έκανε, όπως είπε, σε αναγνώριση « της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας» - Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα δεν ανέφερε ωστόσο αν ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε το βραβείο, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τους κανονισμούς