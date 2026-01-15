Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ματσάδο λέει ότι προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο
Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, η Ματσάδο λέει ότι προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο
Το έκανε, όπως είπε, σε αναγνώριση «της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας» - Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα δεν ανέφερε ωστόσο αν ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε το βραβείο, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τους κανονισμούς
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης με το οποίο βραβεύτηκε σε τελετή στη Νορβηγία τον Δεκέμβριο.
Σε δηλώσεις της, μετά το γεύμα που είχε μαζί του στον Λευκό Οίκο χωρίς να είναι παρών ο Τύπος, η Ματσάδο δήλωσε ότι «παρέδωσε» στον Τραμπ το μετάλλιο. «Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, πριν περάσει σε ένα ιστορικό επεισόδιο που αφορά τον λατινοαμερικανό επαναστάτη Σιμόν Μπολίβαρ.
«Του είπα το εξής», συνέχισε. «Πριν από διακόσια χρόνια, ο στρατηγός (μαρκήσιος ντε) Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ο Μπολίβαρ κράτησε αυτό το μετάλλιο για όλη του τη ζωή».
«Διακόσια χρόνια ιστορίας μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο - σε αυτή την περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης - ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας».
Δείτε τις δηλώσεις της Ματσάδο:
Δεν είναι γνωστό αν ο Τραμπ αποδέχτηκε το μετάλλιο.
Υπενθυμίζεται ότι η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ είχε καταστήσει σαφές ότι το βραβείο δεν δωρίζεται και δεν παραχωρείται.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης αλλά δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.
Σε δηλώσεις της, μετά το γεύμα που είχε μαζί του στον Λευκό Οίκο χωρίς να είναι παρών ο Τύπος, η Ματσάδο δήλωσε ότι «παρέδωσε» στον Τραμπ το μετάλλιο. «Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, πριν περάσει σε ένα ιστορικό επεισόδιο που αφορά τον λατινοαμερικανό επαναστάτη Σιμόν Μπολίβαρ.
«Του είπα το εξής», συνέχισε. «Πριν από διακόσια χρόνια, ο στρατηγός (μαρκήσιος ντε) Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ο Μπολίβαρ κράτησε αυτό το μετάλλιο για όλη του τη ζωή».
«Διακόσια χρόνια ιστορίας μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο - σε αυτή την περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης - ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας».
Δείτε τις δηλώσεις της Ματσάδο:
Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:— Clash Report (@clashreport) January 15, 2026
I presented Trump the Nobel Peace Prize.
The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5
Υπενθυμίζεται ότι η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ είχε καταστήσει σαφές ότι το βραβείο δεν δωρίζεται και δεν παραχωρείται.
Στήριξη, αλλά καμία κουβέντα για εκλογέςΧωρίς πολλές επισημότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δεκτή την Πέμπτη τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης αλλά δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.
María Corina Machado, after meeting with Trump at the White House:— Clash Report (@clashreport) January 15, 2026
We know we can count on President Trump for Venezuela’s freedom. pic.twitter.com/ZPxNs55KWx
Μετά το γεύμα που είχαν, η Ματσάδο είπε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας». Η συνάντηση πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», είπε η ίδια.
Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.
Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ που θεωρεί ότι η ηγέτιδα δεν έχει στηρίγματα στη χώρα της; Θα μπορούσε ίσως αν του παράδιδε το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έβαλε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.
Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.
Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ που θεωρεί ότι η ηγέτιδα δεν έχει στηρίγματα στη χώρα της; Θα μπορούσε ίσως αν του παράδιδε το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έβαλε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα