New York Times: Παρέμβαση Νετανιάχου στον Τραμπ για να αναβληθεί η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
Ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι η Τεχεράνη είχε σταματήσει να σκοτώνει αντιφρονούντες και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις - Πιέσεις στην Τεχεράνη και από αραβικές χώρες
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζήτησε προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, αναφέρουν την Πέμπτη οι New York Times.
Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Τετάρτη.
Την ίδια ημέρα ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι είχε λάβει πληροφορίες από «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά» ότι το Ιράν είχε σταματήσει να σκοτώνει αντιφρονούντες και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις.
Αυτό θεωρήθηκε κίνηση αποκλιμάκωσης από την αμερικανική πλευρά και ήλθε παράλληλα με μια απόφαση να στραφούν οι ΗΠΑ σε διπλωματικά μέσα πίεσης για να σταματήσουν την καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλωτών.
Εν τω μεταξύ Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος δήλωνε αργά την Τετάρτη ότι ο Τραμπ δεν είχε απορρίψει τις στρατιωτικές επιλογές που του είχαν παρουσιάσει οι ένοπλες δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες και ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση επίθεσης εξαρτάται από τις επόμενες κινήσεις των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας σε σχέση με τις μαζικές διαδηλώσεις.
Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και η Αίγυπτος έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα αξιωματούχος από αραβική χώρα του Κόλπου. Ανώτεροι αξιωματούχοι από αυτές τις χώρες έχουν επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους με αυτό το μήνυμα τις δύο τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος, που προσθέτει ότι έχουν πει στους Αμερικανούς ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
Ταυτόχρονα, οι αραβικές χώρες έχουν ζητήσει και από τους Ιρανούς αξιωματούχους να μην επιτεθούν σε χώρες της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στο Ιράν.
