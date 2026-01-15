Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Αυξήθηκαν σχεδόν 40% οι απελάσεις Αϊτινών από τη Δομινικανή Δημοκρατία το 2025
Αυξήθηκαν σχεδόν 40% οι απελάσεις Αϊτινών από τη Δομινικανή Δημοκρατία το 2025
Περισσότεροι από 379.000 υπήκοοι της Αϊτής απελάθηκαν μέσα σε έναν χρόνο, καθώς ο πρόεδρος Αμπιναδέρ σκλήρυνε την πολιτική για τη μετανάστευση – Στόχος οι 10.000 απελάσεις την εβδομάδα
Ο αριθμός των Αϊτινών που απελάθηκαν από τη Δομινικανή Δημοκρατία αυξήθηκε κατά σχεδόν 40% το 2025, καθώς ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ σκλήρυνε περαιτέρω την πολιτική του για το μεταναστευτικό ζήτημα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η γενική διεύθυνση μετανάστευσης (DGM).
Η δομινικανή κυβέρνηση κατέγραψε την «απέλαση στη χώρα καταγωγής τους 379.553 αϊτινών υπηκόων που βρίσκονταν στην δομινικανή επικράτεια παράτυπα» το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας μετανάστευσης.
Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37,4% σε σύγκριση με τις 276.215 απελάσεις που είχαν καταγραφεί το 2024, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Συνολικά, 5.027 Αϊτινοί κατηγορήθηκαν για «ενέργειες αντίθετες στον νόμο», ή αλλιώς το 1,3% των ανθρώπων που τέθηκαν υπό κράτηση το 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας μετανάστευσης.
Στην ανακοίνωσε διευκρινίζεται ότι οι δομινικανές αρχές μετανάστευσης και οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν 6.535 «επιχειρήσεις αναχαίτισης».
Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, ο κ. Αμπιναδέρ άρχισε εκστρατεία εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης από την Αϊτή, διατάσσοντας αστυνομικές επιχειρήσεις, μαζικές απελάσεις, κλείνοντας εν μέρει τα χερσαία σύνορα και αναστέλλοντας τις αεροπορικές συνδέσεις.
Το 2024, ο πρόεδρος Αμπιναδέρ είχε ορίσει ως στόχο να απελαύνονται 10.000 υπήκοοι Αϊτής την εβδομάδα, απόφαση που επέκριναν έντονα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Δομινικανή Δημοκρατία μοιράζεται το νησί Εσπανιόλα με την Αϊτή· οι δυο χώρες έχουν σύνορα μήκους 340 χιλιομέτρων.
Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται δολοφονίες, βιασμοί, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια
Η δομινικανή κυβέρνηση κατέγραψε την «απέλαση στη χώρα καταγωγής τους 379.553 αϊτινών υπηκόων που βρίσκονταν στην δομινικανή επικράτεια παράτυπα» το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας μετανάστευσης.
Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 37,4% σε σύγκριση με τις 276.215 απελάσεις που είχαν καταγραφεί το 2024, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Συνολικά, 5.027 Αϊτινοί κατηγορήθηκαν για «ενέργειες αντίθετες στον νόμο», ή αλλιώς το 1,3% των ανθρώπων που τέθηκαν υπό κράτηση το 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας μετανάστευσης.
Στην ανακοίνωσε διευκρινίζεται ότι οι δομινικανές αρχές μετανάστευσης και οι ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν 6.535 «επιχειρήσεις αναχαίτισης».
Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, ο κ. Αμπιναδέρ άρχισε εκστρατεία εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης από την Αϊτή, διατάσσοντας αστυνομικές επιχειρήσεις, μαζικές απελάσεις, κλείνοντας εν μέρει τα χερσαία σύνορα και αναστέλλοντας τις αεροπορικές συνδέσεις.
Το 2024, ο πρόεδρος Αμπιναδέρ είχε ορίσει ως στόχο να απελαύνονται 10.000 υπήκοοι Αϊτής την εβδομάδα, απόφαση που επέκριναν έντονα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Δομινικανή Δημοκρατία μοιράζεται το νησί Εσπανιόλα με την Αϊτή· οι δυο χώρες έχουν σύνορα μήκους 340 χιλιομέτρων.
Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται δολοφονίες, βιασμοί, λεηλασίες κι απαγωγές για λύτρα, με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα