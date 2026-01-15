Αυξήθηκαν σχεδόν 40% οι απελάσεις Αϊτινών από τη Δομινικανή Δημοκρατία το 2025

Περισσότεροι από 379.000 υπήκοοι της Αϊτής απελάθηκαν μέσα σε έναν χρόνο, καθώς ο πρόεδρος Αμπιναδέρ σκλήρυνε την πολιτική για τη μετανάστευση – Στόχος οι 10.000 απελάσεις την εβδομάδα