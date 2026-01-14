«Ποιον δρόμο θα πάρετε;»: Ο Λευκός Οίκος αψηφά τη διπλωματία και καλεί ευθέως τους Γροιλανδούς να αποφασίσουν αν θα πορευθούν με τις ΗΠΑ ή με Ρωσία και Κίνα
«Επιθετική» πολιτική από την Ουάσινγκτον με ένα σκίτσο με έλκηθρα και σκυλιά - Θα βρεθεί λύση, λέει ο Τραμπ μετά την άκαρπη συνάντηση των ΥΠΕΞ Γροιλανδίας και Δανίας με Βανς και Ρούμπιο
Το κλίμα υπέρ της απόκτησης του εδάφους της Δανίας «σιγοντάρει» και ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του. Το δίλημμα είναι πια στους ώμους των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας, που πρέπει να αποφασίσουν ποιον δρόμο θα πάρουν.
Δείτε το σκίτσο:
Στο σκίτσο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δύο έλκηθρα είναι μπροστά σε σταυροδρόμια. Ένας δρόμος οδηγεί προς τον Λευκό Οίκο και τη λιακάδα και ο άλλος προς τη θύελλα που επικρατεί στην Κίνα και τη Ρωσία, δύο χώρες που κατά τον Τραμπ επιβουλεύονται τη Γροιλανδία.
Το ερώτημα είναι απλό: «Γροιλανδέ, ποιο δρόμο θα πάρεις;»
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026
Πιο ξεκάθαρα και απλά δεν θα μπορούσε να το θέσει ο Λευκός Οίκος, που μοιάζει πάντως να αγνοεί δημοσκοπήσεις στη Γροιλανδία, που δείχνουν ότι οι κάτοικοι θέλουν την ανεξαρτησία, αλλά απορρίπτουν την προοπτική να γίνουν η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως «θα βρεθεί μια λύση» για την Γροιλανδία, αφότου ο Δανός υπουργός Εξωτερικών και η Γροιλανδή ομόλογός του διαπίστωσαν πως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό. Οι ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν σήμερα συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια» επανέλαβε ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι, εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».
Συνάντηση αντιπροσωπείας Δανίας - Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο: Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε γνώμη στην Αμερική, είπε ο Ράσμουσεν
Νωρίτερα σήμερα, αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.
Για το αποτέλεσμα των συνομιλιών δεν υπήρξε κοινό ανακοινωθέν, ωστόσο ο Δανός ΥΠΕΞ σε δηλώσεις του χαρακτήρισε ότι οι συνομιλίες ήταν ειλικρινείς και παραγωγικές. «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε» είπε ο Ράσμουσεν σημειώνοντας για το αποτέλεσμα των συνομιλιών: «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε γνώμη στην Αμερική». Ο Ράσμουσεν ανακοίνωσε ότι Δανία, Γροιλανδία και ΗΠΑ θα συγκροτήσουν μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου η οποία θα συνεχίσει τις συζητήσεις.
«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.
Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen:— Clash Report (@clashreport) January 14, 2026
The Kingdom of Denmark has already stepped up our own contribution by committing additional funds for military capabilities.
Not dog sleds, but ships, drones, fighter jets, etc. And we are definitely ready to do more. pic.twitter.com/3pLJHR4lRo
Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον, αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.
Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.
Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου
Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.
«Απίθανη» μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, εκτιμά ο Δανός υπουργός Άμυνας
Μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ και όπου η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της, είναι «απίθανη», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν.
«Είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», είπε ο υπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Σουηδία και Νορβηγία στέλνουν στη Γροιλανδία στρατιωτικό προσωπικό
Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».
Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.
«Πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να ανακοινώσει τι θα πράξει.
Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στο νησί
Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.
Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη, όπως γράφει το δημοσίευμα της Bild η οποία επικαλείται κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο.
Νωρίτερα σήμερα, η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία.
