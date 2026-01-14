Γροιλανδία: Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για ανεξαρτησία, λέει ο πρωθυπουργός

Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να μιλήσει ηγια ανεξαρτησία και να διακινδυνεύσει το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση, ξεκαθάρισε σε νέες του δηλώσεις ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που οισχυριζόταν ότι οι ΗΠΑ έχουν «ζωτική» ανάγκη το νησί αυτό τηςγια την ασφάλειά τους.Σε συνέντευξή του στον Τύπο της Γροιλανδίας που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας με τουςκαιστον, ο πρωθυπουργόςυπογράμμισε πως «δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει».«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ' αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».Χθες, Τρίτη, οδήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία. «Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτόν», του απάντησε ο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει δια της βίας τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, μέλους του ΝΑΤΟ.«Πρέπει να πιστεύουμε ότι οι αρχές της παγκόσμιας τάξης δεν θα καταπατηθούν», δήλωσε ο Γροιλανδός ηγέτης. «Αν φθάσουμε να παίζουμε με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά σ' ολόκληρο τον κόσμο».Αντιμέτωπος με τις αμερικανικές επικρίσεις, οεπιβεβαίωσε σήμερα ότι «ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία» τηςστη Γροιλανδία και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με τογια να αυξηθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική.