Γροιλανδία: Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για ανεξαρτησία, λέει ο πρωθυπουργός
Ο Δανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία» της χώρας του στη Γροιλανδία και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ - Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση των ΥΠΕΞ Γροιλανδίας και Δανίας με την αμερικανική κυβέρνηση
Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να μιλήσει η Γροιλανδία για ανεξαρτησία και να διακινδυνεύσει το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση, ξεκαθάρισε σε νέες του δηλώσεις ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν ότι οι ΗΠΑ έχουν «ζωτική» ανάγκη το νησί αυτό της Αρκτικής για την ασφάλειά τους.
Σε συνέντευξή του στον Τύπο της Γροιλανδίας που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας με τους Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε πως «δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει».
«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ' αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».
Χθες, Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία. «Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι' αυτόν», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει δια της βίας τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, μέλους του ΝΑΤΟ.
«Πρέπει να πιστεύουμε ότι οι αρχές της παγκόσμιας τάξης δεν θα καταπατηθούν», δήλωσε ο Γροιλανδός ηγέτης. «Αν φθάσουμε να παίζουμε με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά σ' ολόκληρο τον κόσμο».
Αντιμέτωπος με τις αμερικανικές επικρίσεις, ο Δανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι «ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία» της Δανίας στη Γροιλανδία και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να αυξηθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική.
January 14, 2026
