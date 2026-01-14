Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Στους 32 οι νεκροί από πτώση γερανού σε επιβατικό τρένο στην Ταϊλάνδη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο τρένο επέβαιναν συνολικά 195 άνθρωποι - Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά εξαιτίας «διαρροής χημικών προϊόντων»
Το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 09:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας), όταν γερανός σε εργοτάξιο κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε επιβατικό συρμό.
Ο γερανός είχε εγκατασταθεί σε τεράστιο εργοτάξιο στο πλαίσιο της κατασκευής δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών με συρμούς υψηλής ταχύτητας, το οποίο υποστηρίζει η Κίνα και διαχειρίζεται ταϊλανδέζικη εταιρεία, η οποία έχει εμπλακεί και σε άλλα δυστυχήματα στο παρελθόν.
Από την πτώση του γερανού εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο το οποίο συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι.
Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμαναν οι τοπικές υγειονομικές αρχές διευκρινίζοντας ότι τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Ο Ταϊλανδός υπουργός Μεταφορών, ο Φιφάτ Ρατσακιτπρακάρν, δήλωσε ότι στον επιβατικό συρμό βρίσκονταν 195 επιβάτες.
#Bangkok | Crane Collapse Kills 22 on Thai Passenger Train— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 14, 2026
The accident struck early Wednesday in northeast Thailand's Sikhio district, where a crane lifting a bridge segment for a high-speed rail project fell across the tracks at 9:05 a.m., derailing two carriages of Special… pic.twitter.com/OHFMgjeGSF
Ο γερανός βρισκόταν στο τεράστιο εργοτάξιο, που είχε ξεκινήσει το 2017 με μία δεκαετία καθυστέρηση, με στόχο η Ταϊλάνδη να αποκτήσει το πρώτο της τρένο υψηλής ταχύτητας. Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να συνδέσει την Μπανγκόκ με την Κουνμίνγκ, στη νότια Κίνα, μέσω του Λάος.
Τρένο υψηλής ταχύτητας
Υποστηρίζεται από την Κίνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για τους λεγόμενους νέους δρόμους του μεταξιού, με σκοπό την αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών και της επιρροής της.
At least 31 have been killed and 64 injured after a construction crane #collapsed on a train in #Thailand. The passenger train, traveling from #Bangkok to #UbonRatchathani, caught fire as a result of the incident. Rescue operations are ongoing. #Thailand #TrainAccident #Breaking pic.twitter.com/uDriw7a9xG— Our World (@MeetOurWorld) January 14, 2026
Η Κίνα προσφέρει τεχνική υποστήριξη, αλλά «φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας κατασκευάζεται από ταϊλανδέζικη εταιρεία», σχολίασε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Πρόκειται για την εταιρεία Italian- Thai Development, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών».
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ ζήτησε να πέσει φως στα αίτια του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι «θα πρέπει να λογοδοτήσουν».
Συχνά δυστυχήματα
«Έχει έρθει η ώρα να τροποποιηθεί η νομοθεσία προκειμένου να μπουν σε μαύρο κατάλογο οι κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων που ευθύνονται για επανειλημμένα δυστυχήματα», εκτίμησε.
22 people were killed after a a construction crane fell on a passenger train in northeastern Thailand on Jan 14. State officials confirmed the death toll, adding that investigation in underway#Thailand #ThailandCrane #Bangkok #CNBCTV18Digital #UbonRatchathani #TrainCrash pic.twitter.com/4Og9eGkrUk— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) January 14, 2026
Η Italian- Thai Development και ο επικεφαλής της ήταν τον Αύγουστο μεταξύ των περισσότερων από 20 ανθρώπων εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατάρρευση στη διάρκεια σεισμού μιας υπό κατασκευής πολυκατοικίας στην Μπανγκόκ, από την οποία σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι, κυρίως εργάτες.
Η ίδια εταιρεία έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα δυστυχήματα, ανάμεσα στα οποία η πτώση το 2017 ενός γερανού που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή του εναέριου μετρό της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.
Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι συγκριτικά συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.
Δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2020 στην Ταϊλάνδη, όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε θρησκευτική τελετή.
