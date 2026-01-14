Στους 32 οι νεκροί από πτώση γερανού σε επιβατικό τρένο στην Ταϊλάνδη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Συχνά δυστυχήματα

Προκειμένου να αποφύγει αυτή η νέα σιδηροδρομική γραμμή να αυξήσει την εξάρτηση της Ταϊλάνδης από το Πεκίνο, εις βάρος των καλών της σχέσεων με τις ΗΠΑ, η Μπανγκόκ επέμεινε να αναλάβει το σύνολο του κόστους για την κατασκευή της.Η Κίνα προσφέρει τεχνική υποστήριξη, αλλά «φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας κατασκευάζεται από ταϊλανδέζικη εταιρεία», σχολίασε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.Πρόκειται για την εταιρεία Italian- Thai Development, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών».Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ ζήτησε να πέσει φως στα αίτια του δυστυχήματος, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι «θα πρέπει να λογοδοτήσουν».«Έχει έρθει η ώρα να τροποποιηθεί η νομοθεσία προκειμένου να μπουν σε μαύρο κατάλογο οι κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων που ευθύνονται για επανειλημμένα δυστυχήματα», εκτίμησε.Η Italian- Thai Development και ο επικεφαλής της ήταν τον Αύγουστο μεταξύ των περισσότερων από 20 ανθρώπων εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατάρρευση στη διάρκεια σεισμού μιας υπό κατασκευής πολυκατοικίας στην Μπανγκόκ, από την οποία σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι, κυρίως εργάτες.Η ίδια εταιρεία έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα δυστυχήματα, ανάμεσα στα οποία η πτώση το 2017 ενός γερανού που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή του εναέριου μετρό της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι συγκριτικά συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.Δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν σκοτωθεί το 2020 στην Ταϊλάνδη, όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε πιστούς σε θρησκευτική τελετή.