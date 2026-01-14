«Όλα σε μετρητά»: H Netflix ετοιμάζει στρατηγική κίνηση για να επιταχύνει τη συμφωνία 83 δισ. δολαρίων με τη Warner Bros
Στόχος είναι η επιτάχυνση της εξαγοράς των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της WBD και η αναχαίτιση της προσφοράς της Paramount
Η Netflix φέρεται να προετοιμάζει αλλαγές στην πρότασή της για την εξαγορά των στούντιο και των δραστηριοτήτων streaming της Warner Bros Discovery, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη διαδικασία και να αποτρέψει ανταγωνιστική προσφορά από την Paramount Skydance.
Σύμφωνα με τον Guardian, η αλλαγή στην προσφορά της Netflix, που είναι ύψους 83 δισ. δολαρίων, έχει ως στόχο να επιταχύνει την εξαγορά, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες, και αυτή να γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της Warner Bros.
Η προοπτική συγχώνευσης των δύο ομίλων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο από πολιτικούς όσο και από στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος, με ανησυχίες ότι ένας τέτοιος κολοσσός θα ελέγχει σχεδόν το μισό της αγοράς streaming.
Με βάση τη συμφωνία, η Netflix θα αποκτούσε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία της WBD, όπως τα στούντιο Warner Bros – γνωστά για τα franchises Harry Potter, Superman και Batman – καθώς και το HBO, που φιλοξενεί σειρές όπως Game of Thrones, The White Lotus και Succession.
Την ίδια ώρα, η Paramount επιχειρεί να εξασφαλίσει δική της εξαγορά της WBD, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, με στήριξη από προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle. Η WBD έχει ήδη καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή» και επισημαίνοντας ότι βασίζεται σε υψηλό δανεισμό.
Στο πλαίσιο της εταιρικής αντιπαράθεσης, η Paramount σχεδιάζει να προτείνει νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της WBD, με στόχο να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Netflix.
