Η Warner Bros απορρίπτει εκ νέου την πρόταση της Paramount και επιμένει στη συμφωνία με το Netflix
Στην επιστολή προς τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χαρακτήρισε την πρόταση της Paramount «ανεπαρκή» και με αυξημένο ρίσκο
Για ακόμη μία φορά, η Warner Bros. Discovery επιλέγει τη Netflix ως προτιμώμενο εταίρο, αφήνοντας στο περιθώριο την πρόταση εξαγοράς της Paramount.
Σύμφωνα με το CNN, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery ενημέρωσε την Τετάρτη τους μετόχους ότι η αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε η Paramount τον προηγούμενο μήνα εξακολουθεί να θεωρείται λιγότερο ελκυστική από τη συμφωνία με το Netflix, παρά τους ισχυρισμούς της Paramount ότι έχει καλύψει βασικές ανησυχίες της εταιρείας.
Στην επιστολή προς τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο χαρακτήρισε την πρόταση της Paramount «ανεπαρκή» και με αυξημένο ρίσκο. Όπως επισημαίνεται, το σχέδιο της Paramount βασίζεται σε εξαγορά με υπερβολικό δανεισμό, καθώς η εταιρεία είναι μικρότερη από τη Warner Bros. Discovery και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με νέο χρέος άνω των 50 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο, αυτή η δομή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη Warner Bros. Discovery και τους μετόχους της, ακόμη και το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας, σε αντίθεση με τη «βεβαιότητα» που προσφέρει η συγχώνευση με το Netflix.
Η Paramount έχει προσπαθήσει να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση, επικαλούμενη τη στήριξη του δισεκατομμυριούχου της Oracle, Λάρι Έλισον.
Πέρα από το ζήτημα του χρέους, η Warner Bros. Discovery τονίζει και την αξία των καλωδιακών της καναλιών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία με το Netflix.
Η Paramount καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από τη διαδικασία, αν θα αυξήσει την προσφορά της ή αν θα ζητήσει απευθείας ψήφο από τους μετόχους της Warner Bros. Discovery.
