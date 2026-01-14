Ουκρανική επιδρομή με drones τραυματίζει 4 ανθρώπους, προκαλεί πυρκαγιά και ζημιές στη Ραστόφ της Ρωσίας
Ξέσπασαν δυο πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έβαλε δυο πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι νωρίς το πρωί.
Ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης της Ραστόφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, τραυματίστηκαν εξαιτίας πτώσης στα διαμερίσματά τους συντριμμιών drones που καταρρίφθηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε τμήμα εκτάκτων περιστατικών νοσοκομείου, πρόσθεσε.
Δεν διευκρίνισε τι είδους βιομηχανικές εγκαταστάσεις πήραν φωτιά. Διαβεβαίωσε πως περί τις 05:30, η μια φωτιά είχε σβήσει και η δεύτερη περιοριστεί.
Ο δήμαρχός της Ραστόφ στον Ντον Αλεξάντερ Σκριάμπιν ανέφερε πως άνοιξε προσωρινός χώρος υποδοχής για τις οικογένειες τα διαμερίσματα των οποίων έχουν υποστεί ζημιές.
Η πλήρης έκταση των καταστροφών και το εύρος της επίθεσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη. Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο κάποιο σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.
Η Ουκρανία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ πλήγματα με drones στη Ρωσία, εξηγώντας πως σκοπό έχει να φθείρει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της, σε αντίποινα για τις ασταμάτητες αεροπορικές επιδρομές σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Ραστόφ στον Ντον είναι μείζον κέντρο μεταφορών και εφοδιασμού σε μικρή απόσταση από την Ουκρανία. Εκεί βρίσκεται αρχηγείο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και από την πόλη διέρχονται στρατηγικής σημασίας οδοί ανεφοδιασμού τους. Γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών επιδρομών.
It is likely that drones struck petroleum product storage tanks at the Empils plant in Rostov.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 14, 2026
POV: 47.23288128210, 39.599203174657 pic.twitter.com/8QtJil2TVs
