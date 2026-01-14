Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί πυρκαγιά στη Ραστόφ της Ρωσίας
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί πυρκαγιά στη Ραστόφ της Ρωσίας

Δεν έχουν  αναφερθεί θύματα - Ζημιές σε κτίρια

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί πυρκαγιά στη Ραστόφ της Ρωσίας
Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Αλεξάντερ Σκριάμπιν.



Ο αιρετός πρόσθεσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου «συντρίμμια» drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κτίρια. Δεν έκανε λόγο για θύματα.
