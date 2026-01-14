Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί πυρκαγιά στη Ραστόφ της Ρωσίας
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί πυρκαγιά στη Ραστόφ της Ρωσίας
Δεν έχουν αναφερθεί θύματα - Ζημιές σε κτίρια
Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Αλεξάντερ Σκριάμπιν.
Ο αιρετός πρόσθεσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου «συντρίμμια» drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κτίρια. Δεν έκανε λόγο για θύματα.
Rostov region, Russia ❗— LX (@LXSummer1) January 14, 2026
🔥💨 A fire occured at one of the industrial sites in the western part of the city, - Governor Yuri Slyusar. Locals report that the paint and varnish production workshop at the Empils plant is on fire. https://t.co/NArvQuwU9M pic.twitter.com/6F7PF3jtDv
