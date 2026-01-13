Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται η ετυμηγορία στη δίκη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν

«Θανατική ποινή ως αρχηγός της εξέγερσης»

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος δικάζεται στη Σεούλ για απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, αναμένεται να μάθει την ετυμηγορία του δικαστηρίου στις 19 Φεβρουαρίου, όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.Νωρίτερα σήμερα, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 65χρονο Γιουν.Σημειώνεται ότι στη Νότια Κορέα δεν έχει εκτελεστεί κρατούμενος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.Συγκεκριμένα, εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν νωρίτερα να επιβληθεί η θανατική ποινή στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για την κατηγορία της εξέγερσης για την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.«Ειδικοί εισαγγελείς ζήτησαν θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν ως τον "αρχηγό της εξέγερσης"», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».Στο πραξικόπημα αντιτάχθηκαν οι βουλευτές και ο Γιουν είδε το κοινοβούλιο να αναστέλλει τα προεδρικά καθήκοντά του, συνελήφθη -κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στη χώρα σε εν ενεργεία πρόεδρο-, τέθηκε υπό κράτηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.Η εξέγερση τιμωρείται με θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας της χώρας, αν και η Νότια Κορέα δεν έχει εκτελέσει καταδικασθέντα σε θανατική ποινή εδώ και δεκαετίες.Στην τελική αγόρευση στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός σχεδίου που φέρεται να έγινε υπό τις οδηγίες του Γιουν και του πρώην υπουργού Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-χιουν, το οποίο χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταστρωθεί για να διατηρήσει τον Γιουν στην εξουσία.Ο Γιουν, 65 ετών, αρνείται τις κατηγορίες. Έχει υποστηρίξει ότι ήταν εντός των εξουσιών του ως προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ότι η ενέργεια είχε ως στόχο να σημάνει συναγερμό για την παρεμπόδιση της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αναμένεται να αποφανθεί για την υπόθεση τον Φεβρουάριο.