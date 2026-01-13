Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Δύο νεκροί σε πλήγμα στο Χάρκοβο, συναγερμός για πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
H Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας
Ρωσικό πλήγμα στα προάστια του Χαρκόβου--της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης--στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην ομώνυμη περιφέρεια, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram.
Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε για ακόμη ένα βράδυ συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.
«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.
Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο, επίσης μέσω Telegram, για «εκρήξεις» στην πρωτεύουσα, προσθέτοντας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν την επίθεση.
