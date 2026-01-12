Ισπανία: Κατασχέθηκαν 10 τόνοι κοκαΐνης σε φορτηγό πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα, δείτε βίντεο



Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ισπανικής αστυνομίας

Σχεδόνσε πλοίο που μετέφερε αλάτι στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική αστυνομία, «στην μεγαλύτερη» κατάσχεση αυτού του είδους που έχουν κάνει ποτέ οι υπηρεσίες της στην ανοιχτή θάλασσα.Η επιχείρηση διεξήχθη από τις, οι οποίες συνέλαβαν το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Καμερούν που, καθώς «έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό», διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.στη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν, όπως και ένα», πρόσθεσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η ακριβής ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που βρισκόταν κρυμμένη σεστο πλοίο ανερχόταν σε ακριβώςΠρόκειται για «τηνστην ανοιχτή θάλασσα που έχει κάνει η εθνική αστυνομία στη διάρκεια όλης της ιστορίας της», σημείωσε η ίδια, αναφερόμενη σε «ιστορικό πλήγμα» στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.Η αμερικανική, η ομοσπονδιακή υπηρεσία στις ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπως και οι γαλλικές, πορτογαλικές και βραζιλιάνικες αρχές «συνεργάστηκαν» για την επιτυχία της επιχείρησης, πρόσθεσε η ίδια στην ανακοίνωσή της.Τον Οκτώβριο του 2025, η ισπανική αστυνομία είχε ανακοινώσει την κατάσχεση 6,5 τόνων κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων Νήσων, μετά τον εντοπισμό έναν χρόνο νωρίτερα 13 τόνων στο λιμάνι Αλχεθίρας, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, που ήταν κρυμμένοι σε εμπορευματοκιβώτιο ανάμεσα σε μπανάνες.Η κατάσχεση αυτή είχε παρουσιαστεί τότε από τις αρχές ως «η μεγαλύτερη (…) στην ιστορία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών» στη χώρα.Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ανοιχτή θάλασσα που είχε γίνει προηγουμένως ήταν το 1999, όταν η ισπανική αστυνομία είχε κατασχέσει 7,5 τόνους σε πλοίο.Η Ισπανία θεωρείται από τους ειδικούς στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις βασικές πύλες εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη, λόγω των δεσμών της με τη Λατινική Αμερική, όπου παράγεται η ναρκωτική ουσία, αλλά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, επισημαίνει το AFP.