Το Πεκίνο απαντά στον Τραμπ: Να μην χρησιμοποιεί άλλες χώρες σαν δικαιολογία για τα δικά του συμφέροντα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει διαρκώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα»
Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να μη χρησιμοποιούν άλλες χώρες ως δικαιολογία για να επιδιώξουν τα δικά τους συμφέροντα, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για να εμποδίσουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον.
«Η Αρκτική αφορά τα συνολικά συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.
Σύμφωνα με την ίδια, οι ενέργειες της Κίνας στην Αρκτική στοχεύουν στο να προωθήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή.
Η Μάο έκανε επίσης έκκληση για σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των εθνών για τη διεξαγωγή νόμιμων ενεργειών στην Αρκτική.
