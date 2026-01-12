Το Πεκίνο απαντά στον Τραμπ: Να μην χρησιμοποιεί άλλες χώρες σαν δικαιολογία για τα δικά του συμφέροντα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει διαρκώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα»