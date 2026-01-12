ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τα μαχαίρια «πρόδωσαν» τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην κοπή της πίτας των ομογενών της Κωνσταντινούπολης: Κακός οιωνός, σχολίασε
Τα μαχαίρια «πρόδωσαν» τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην κοπή της πίτας των ομογενών της Κωνσταντινούπολης: Κακός οιωνός, σχολίασε

Το πρώτο μαχαίρι έσπασε και το δεύτερο στράβωσε

Από αναποδιές σημαδεύτηκε η κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η τελετή είχε «τρία κακά».

Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε η τελετή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Το δεύτερο ήταν πως όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του είχαν δώσει, έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο. Όμως και το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε ελαττωματικό, καθώς στράβωσε.

«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.

Δείτε το βίντεο:



