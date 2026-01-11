Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Νετανιάχου για Ιράν: Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα
Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά και προσεκτικά τις εξελίξεις στο Ιράν ανέφερε και πρόσθεσε πως όταν φτάσει αυτή η ημέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν και πάλι πιστοί εταίροι
Τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ιράν σχολίασε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ ο Πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί στενά και προσεκτικά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαμαρτυρίες υπέρ της ελευθερίας έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ - και ολόκληρος ο κόσμος - εκφράζει δέος για το τεράστιο θάρρος που επέδειξαν οι πολίτες του Ιράν, σημείωσε.
Το Ισραήλ υποστηρίζει τον αγώνα τους για ελευθερία και καταδικάζει έντονα τις πράξεις μαζικής σφαγής εναντίον αθώων πολιτών. Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας. Και όταν φτάσει αυτή η ημέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν και πάλι πιστοί εταίροι στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ευημερίας και ειρήνης και για τους δύο λαούς, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.
