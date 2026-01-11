Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο Τραμπ παρήγγειλε παπούτσια για Ρούμπιο και Βανς και το πρόβλημα είναι ότι τους είναι μεγάλα
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο εξουσίας με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο και τους στενούς του συνεργάτες
Ο Αμερικανός πρόεδρος, κρίνοντας ότι τα παπούτσια των κορυφαίων στελεχών του υπουργικού του συμβουλίου δεν ήταν αντάξια του αξιώματός τους, αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά. Έτσι, παρήγγειλε αρκετά ζευγάρια από τα αγαπημένα του επίσημα Oxford παπούτσια για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Too big for his boots? Marco Rubio wears new shoes in the White House ordered for him by Donald Trump - the only problem is... they don't fit https://t.co/lIhTZcddVd— Daily Mail (@DailyMail) January 10, 2026
So Trump freaked out that Marco was wearing "ugly fucking shoes" (direct quote) and asked for his shoe size.— Duggle🍺Bogey™ (@DuggleBogey) January 10, 2026
Rubio lied and said "size 13" because of Trump's "little Marco" jokes.
Trump bought him shoes to wear to meetings and Rubio wears them because he's terrified of Trump: pic.twitter.com/O38HLrFVHq
Τα παπούτσια ήρθαν – αλλά ήταν μεγαλύτεραΤην περασμένη εβδομάδα, τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο εμφανίστηκαν στον Λευκό Οίκο φορώντας τα προεδρικά δώρα, παρότι ήταν εμφανές ότι τα παπούτσια ήταν αρκετά νούμερα μεγαλύτερα από τα πόδια τους. Οι δύο άνδρες τα έδειξαν μάλιστα σε δημοσιογράφους των New York Times, εξηγώντας ότι επρόκειτο για προσωπική αγορά του προέδρου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος Βανς σήκωσε το πόδι του για να δείξει στον Τραμπ τα παπούτσια που φορούσε, σε μια στιγμή που θύμιζε περισσότερο χαλαρό πείραγμα μεταξύ συνεργατών παρά επίσημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Κατά την ίδια συνομιλία, ο πρόεδρος φέρεται να αναφέρθηκε τόσο στον Βανς όσο και στον Ρούμπιο αποκαλώντας τους «παιδιά».
Τέσσερα ζευγάρια και ένα μήνυμαΟ Τραμπ δεν περιορίστηκε σε ένα ζευγάρι: τόσο ο αντιπρόεδρος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών έλαβαν τέσσερα ζευγάρια μαύρα παπούτσια, σε μια κίνηση που αρκετοί ερμήνευσαν ως επίδειξη ισχύος αλλά και ελέγχου.
Ο Βανς αφηγείται στο κοινό το περιστατικό με τα παπούτσια
Ο Βανς είχε αποκαλύψει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι ο πρόεδρος είχε διακόψει μια «πολύ σημαντική σύσκεψη» για να σχολιάσει την εμφάνιση των παπουτσιών τους. Όπως περιέγραψε, ο Τραμπ σήκωσε το χέρι του και είπε: «Σταματήστε, υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό – τα παπούτσια».
🚨 LMFAO! JD Vance says that in the Oval Office, President Trump glanced over the resolute desk and told he and Marco — “You guys have sh*tty shoes.” pic.twitter.com/bXKNIsfmwQ— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 6, 2025
“There’s something much more important: shoes.” 😆
Then whipped out a shoe catalog to get them new…
Η ερώτηση για το νούμερο και το... αστείοΣύμφωνα με την αφήγηση του Βανς, ο Τραμπ ρώτησε επιτόπου τα νούμερά τους: ο Ρούμπιο δήλωσε 11,5, ενώ ο ίδιος 13. Όταν ένας τρίτος πολιτικός ανέφερε ότι φοράει νούμερο 7, ο πρόεδρος φέρεται να έκανε ένα ωμό σχόλιο, λέγοντας ότι «μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άνδρα από το μέγεθος των παπουτσιών του».
Ίσως, τελικά, αυτό να εξηγεί γιατί τα παπούτσια που παρέλαβαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο αντιπρόεδρος ήταν μεγαλύτερα από όσο έπρεπε. Γιατί, στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και το νούμερο στα παπούτσια μπορεί να έχει τη δική του πολιτική σημειολογία.
