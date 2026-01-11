Ο Τραμπ παρήγγειλε παπούτσια για Ρούμπιο και Βανς και το πρόβλημα είναι ότι τους είναι μεγάλα
Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο εξουσίας με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο και τους στενούς του συνεργάτες

Αν υπάρχει ένας τρόπος να βεβαιωθείς ότι οι συνεργάτες σου δεν θα «καβαλήσουν το καλάμι», αυτός μάλλον είναι να τους αγοράσεις παπούτσια μεγαλύτερα από το νούμερό τους. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ένα από τα πιο παράξενα –και αποκαλυπτικά– στιγμιότυπα της καθημερινότητας στον Λευκό Οίκο, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ.

 Ο Αμερικανός πρόεδρος, κρίνοντας ότι τα παπούτσια των κορυφαίων στελεχών του υπουργικού του συμβουλίου δεν ήταν αντάξια του αξιώματός τους, αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά. Έτσι, παρήγγειλε αρκετά ζευγάρια από τα αγαπημένα του επίσημα Oxford παπούτσια για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τα παπούτσια ήρθαν – αλλά ήταν μεγαλύτερα

Την περασμένη εβδομάδα, τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο εμφανίστηκαν στον Λευκό Οίκο φορώντας τα προεδρικά δώρα, παρότι ήταν εμφανές ότι τα παπούτσια ήταν αρκετά νούμερα μεγαλύτερα από τα πόδια τους. Οι δύο άνδρες τα έδειξαν μάλιστα σε δημοσιογράφους των New York Times, εξηγώντας ότι επρόκειτο για προσωπική αγορά του προέδρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος Βανς σήκωσε το πόδι του για να δείξει στον Τραμπ τα παπούτσια που φορούσε, σε μια στιγμή που θύμιζε περισσότερο χαλαρό πείραγμα μεταξύ συνεργατών παρά επίσημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Κατά την ίδια συνομιλία, ο πρόεδρος φέρεται να αναφέρθηκε τόσο στον Βανς όσο και στον Ρούμπιο αποκαλώντας τους «παιδιά».

Τέσσερα ζευγάρια και ένα μήνυμα

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε σε ένα ζευγάρι: τόσο ο αντιπρόεδρος όσο και ο υπουργός Εξωτερικών έλαβαν τέσσερα ζευγάρια μαύρα παπούτσια, σε μια κίνηση που αρκετοί ερμήνευσαν ως επίδειξη ισχύος αλλά και ελέγχου.

Ο Βανς αφηγείται στο κοινό το περιστατικό με τα παπούτσια
Ο Βανς είχε αποκαλύψει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι ο πρόεδρος είχε διακόψει μια «πολύ σημαντική σύσκεψη» για να σχολιάσει την εμφάνιση των παπουτσιών τους. Όπως περιέγραψε, ο Τραμπ σήκωσε το χέρι του και είπε: «Σταματήστε, υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό – τα παπούτσια».

Η ερώτηση για το νούμερο και το... αστείο

Σύμφωνα με την αφήγηση του Βανς, ο Τραμπ ρώτησε επιτόπου τα νούμερά τους: ο Ρούμπιο δήλωσε 11,5, ενώ ο ίδιος 13. Όταν ένας τρίτος πολιτικός ανέφερε ότι φοράει νούμερο 7, ο πρόεδρος φέρεται να έκανε ένα ωμό σχόλιο, λέγοντας ότι «μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άνδρα από το μέγεθος των παπουτσιών του».

Ίσως, τελικά, αυτό να εξηγεί γιατί τα παπούτσια που παρέλαβαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο αντιπρόεδρος ήταν μεγαλύτερα από όσο έπρεπε. Γιατί, στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και το νούμερο στα παπούτσια μπορεί να έχει τη δική του πολιτική σημειολογία.
