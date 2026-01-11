Βίντεο: Έξι νεκροί από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην Κολομβία, ανάμεσά τους και 34χρονος τραγουδιστής
Βίντεο: Έξι νεκροί από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην Κολομβία, ανάμεσά τους και 34χρονος τραγουδιστής

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν – «Δεν υπάρχουν επιζώντες», ανακοίνωσαν οι Αρχές

Βίντεο: Έξι νεκροί από συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην Κολομβία, ανάμεσά τους και 34χρονος τραγουδιστής
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, μεταξύ των οποίων και ο 34χρονος Κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξαν επιζώντες από τη συντριβή. «Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο, εκπρόσωπος της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.



Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κολομβίας.




Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους σε αγροτική περιοχή, καθώς και η εκδήλωση πυρκαγιάς αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.



Ο θάνατος του Τζέισον Χιμένες έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της Κολομβίας, καθώς ο 34χρονος τραγουδιστής συγκαταλεγόταν στους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της σύγχρονης λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής.


