Ποια είναι η Μαριάμ Ρατζαβί που εμφανίζεται ως «έτοιμη λύση» για την επόμενη μέρα του Ιράν, το κίνημά της και η οικονομική στήριξη
Το ρίσκο της «έτοιμης λύσης» - Η εξόριστη Μαριάμ Ρατζαβί δεν είναι η πιο αγαπητή επιλογή για το Ιράν αλλά η πιο οργανωμένη
Η Μαριάμ Ρατζαβί ανήκει στη γενιά εκείνη που πίστεψε αρχικά ότι η Ιρανική Επανάσταση του 1979 θα οδηγούσε σε ένα πλουραλιστικό μετα-μοναρχικό σύστημα. Το στοίχημα χάθηκε γρήγορα. Η σύγκρουση μεταξύ του νέου θεοκρατικού καθεστώτος και των ισλαμοαριστερών οργανώσεων υπήρξε βίαιη και αμείλικτη.
Η ίδια εντάχθηκε από νωρίς στο κίνημα των Mujahedin-e Khalq (MEK), το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο του καθεστώτος Χομεϊνί. Μαζικές εκτελέσεις, φυλακίσεις και διώξεις ανάγκασαν την ηγεσία του MEK να εγκαταλείψει τη χώρα. Η Ρατζαβί ακολούθησε τον δρόμο της εξορίας - πρώτα στη Γαλλία, έπειτα στο Ιράκ, και ξανά στην Ευρώπη μετά το 2003.
Η Ρατζαβί δεν δρα μόνη. Εκφράζει το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI), έναν ομπρελοειδή πολιτικό σχηματισμό με σαφή ιεραρχία, δομή και στρατηγικό σχεδιασμό. Το MEK αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του.
Πρόκειται για ένα κλειστό, πειθαρχημένο και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο, με εμπειρία δεκαετιών στην παρανομία, στην επιβίωση υπό διωγμό και στη διεθνή πολιτική πίεση. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό -η οργανωτική συνοχή- είναι που το διαφοροποιεί από άλλες εξόριστες αντιπολιτεύσεις.
Εδώ το τοπίο γίνεται προσεκτικά θολό. Η Ρατζαβί και το NCRI υποστηρίζουν ότι χρηματοδοτούνται από την ιρανική διασπορά, μέσω δωρεών και εκστρατειών υποστήριξης. Δεν υπάρχουν αποδείξεις άμεσης κρατικής χρηματοδότησης από δυτικές κυβερνήσεις.
Ωστόσο, η παρουσία πρώην υψηλόβαθμων δυτικών αξιωματούχων σε εκδηλώσεις της -ιδίως από ΗΠΑ και Ευρώπη- δείχνει πολιτική ανοχή και έμμεση στήριξη. Για τη Δύση, η Ρατζαβί λειτουργεί ως θεσμικά «χρήσιμη» αντιπολίτευση: οργανωμένη, προβλέψιμη, απολύτως εχθρική προς την Τεχεράνη.
Οι απόγονοι του τελευταίου Σάχη, με πιο προβεβλημένο τον Ρεζά Παχλαβί, διαθέτουν αναγνωρισιμότητα αλλά όχι μηχανισμό. Εκφράζουν νοσταλγία, όχι πολιτική υποδομή. Δεν έχουν κόμμα, δεν έχουν δίκτυο, δεν έχουν πειθαρχημένη βάση. Η Ρατζαβί, αντίθετα, εμφανίζεται με σχέδιο μετάβασης, δεκαετές πολιτικό πρόγραμμα, σαφή θεσμική πρόταση και έτοιμο διοικητικό κορμό. Δεν υπόσχεται επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ρήξη με αυτό.
Το πρόβλημα παραμένει η κοινωνική νομιμοποίηση εντός Ιράν. Το MEK δεν διαθέτει ευρεία λαϊκή αποδοχή και κουβαλά ιστορικά τραύματα, ειδικά από την περίοδο της συνεργασίας του με το Ιράκ στον πόλεμο της δεκαετίας του ’80. Όμως, σε ένα σενάριο απότομης κατάρρευσης του καθεστώτος, η πολιτική δεν θα κριθεί μόνο από τη δημοφιλία αλλά από την ετοιμότητα.
Η Μαριάμ Ρατζαβί δεν είναι η πιο αγαπητή επιλογή για το Ιράν. Είναι όμως η πιο οργανωμένη. Σε ένα σύστημα που μπορεί να σπάσει απότομα, αυτό το στοιχείο ίσως αποδειχθεί καθοριστικό. Αν υπάρξει κενό εξουσίας, εκείνη δεν θα το αναζητά. Θα βρίσκεται ήδη εκεί.
Δείτε εδώ το σημερινό της μήνυμα προς τον ιρανικό λαό:
Το δίκτυο που εκπροσωπεί
Ποιος τη χρηματοδοτεί
Γιατί φαντάζει πιο «έτοιμη» από τον βασιλικό οίκο
Το ρίσκο της «έτοιμης λύσης»
Message on the 14th day of the Iranian people’s nationwide uprising— Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) January 10, 2026
The People of Iran are determined to topple Khamenei’s criminal regime#IranProtestshttps://t.co/tImrq4fVNs pic.twitter.com/5LkwmE3DIW
