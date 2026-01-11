Διαδηλωτής κατέβασε τη σημαία του καθεστώτος από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και ύψωσε προεπαναστατικό σύμβολο, δείτε βίντεο
Συνελήφθησαν δύο άτομα από τη Μητροπολιτική Αστυνομία – Το περιστατικό εν μέσω της μεγαλύτερης αναταραχής στο Ιράν εδώ και χρόνια
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στο Λονδίνο, όταν αντιφρονούντας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υψώνοντας στη θέση της το προεπαναστατικό σύμβολο «Λιοντάρι και Ήλιος», μπροστά σε πλήθος διαδηλωτών που ζητωκραύγαζαν.
Την είδηση ανάρτησε και στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Σκαρφάλωσε στην πρεσβεία εν μέσω επευφημιώνΣύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο διαδηλωτής ανέβηκε στην πρόσοψη του κτιρίου της ιρανικής πρεσβείας στην περιοχή Κένσινγκτον του Λονδίνου, κατέβασε τη σημαία του καθεστώτος και ύψωσε το ιστορικό έμβλημα που συνδέεται με το Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την πτώση της μοναρχίας. Την κίνηση παρακολούθησε μεγάλο πλήθος αντικαθεστωτικών διαδηλωτών, που τον ενθάρρυνε με συνθήματα.
This is the Iranian hero and master climber who scaled the walls of the Islamic regime’s embassy in London today.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
He tore down the regime flag and flew Iran’s real flag instead
🦁☀️ pic.twitter.com/SO4lEL6BKF
Παρέμβαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και συλλήψειςΗ Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Η πρώτη αφορά κατηγορίες για επιβαρυμένη παράνομη είσοδο και επίθεση κατά εργαζομένου υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, ενώ η δεύτερη για επιβαρυμένη παράνομη είσοδο. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για παράνομη είσοδο στον χώρο.
Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο διαδηλωτής που κατέβασε τη σημαία συγκαταλέγεται μεταξύ των συλληφθέντων.
Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό. Παρά τις σχετικές προσπάθειες για επικοινωνία, μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης δεν είχε υπάρξει ανταπόκριση από διπλωματικές πηγές της Τεχεράνης.
Το περιστατικό εν μέσω γενικευμένης αναταραχής στο ΙράνΗ διαμαρτυρία σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν βιώνει τη σοβαρότερη κοινωνική και πολιτική αναταραχή των τελευταίων ετών. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις έχουν λάβει διαστάσεις, με διεθνή ανησυχία για την καταστολή από τις Αρχές και τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει το ιρανικό καθεστώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προστατεύσουν τους διαδηλωτές, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
«Η διεθνής στήριξη έχει σημασία»Ο Βρετανοϊρανός δημοσιογράφος Πότκιν Αζαρμέρ επεσήμανε ότι η τρέχουσα αναταραχή διαφέρει αισθητά από το Κίνημα των Πρασίνων του 2009, όταν οι διαδηλωτές στο Ιράν αμφισβητούσαν ανοιχτά τη στάση της τότε αμερικανικής κυβέρνησης. «Τι αντίθεση με την εποχή Ομπάμα, όταν οι διαδηλωτές στο Ιράν φώναζαν “Ομπάμα, είσαι με εμάς ή με αυτούς;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως σημείωσε, κάθε μορφή διεθνούς υποστήριξης, είτε σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών είτε από κυβερνήσεις, λειτουργεί ενθαρρυντικά για όσους διαδηλώνουν εντός της χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την απουσία πιο έντονων κινητοποιήσεων από δυτικές ακτιβιστικές οργανώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η παγκόσμια προσοχή παραμένει κρίσιμη για τους διαδηλωτές στο Ιράν.
