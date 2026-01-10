Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

6.7 earthquake - 235 km NNW of Tobelo, Indonesia. Jan 10 14:58:26 UTC (5m ago, depth 76 km)https://t.co/eBkzD8Xg2X pic.twitter.com/ynE6qT8X6o — Earthquakes (@NewEarthquake) January 10, 2026

6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.