ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών
Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, αναφέρει ο ΓΓ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα τις ρωσικές επιθέσεις "κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών", σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, μετά τα μαζικά πλήγματα που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.
"Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών", τονίζεται στην ανακοίνωση. "Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπου κι αν συμβαίνουν, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως", τονίζεται.
