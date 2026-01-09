Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες στην Ευρώπη: Ριπές 213 χλμ στη Μάγχη, -20 η θερμοκρασία στη Γερμανία

στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία,: ένα μέρος της Ευρώπης, όπου έχει ενσκήψει ένα κύμα ψύχους, βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, που συνοδεύονται από διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις.Στη Γαλλία, «οι άνεμοι εξασθενούν», όμως «οι ραγδαίες βροχοπτώσεις που αναπτύσσονται πίσω από το μετεωρολογικό σύστημα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές», προειδοποιεί η. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις, την ώρα που πτώσεις δέντρων προκαλούν προβλήματα στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία.Το απόγευμα τοπική ώρα, 320.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι. Η εταιρεία ενέργειας EDF ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας δύο πυρηνικών αντιδραστήρων του σταθμού της στο Φλαμανβίλ (βορειοδυτικά), μετά την αποσύνδεσή τους από το ενεργειακό δίκτυο εξαιτίας της καταιγίδας.Άνεμοι ταχύτητας 213 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη(βορειοδυτικά), όπου τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.Οι περισσότερες επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης αφορούσαν πτώσεις δέντρων και γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος και στέγες που είχαν ξηλωθεί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο βόρειο τμήμα.Το λιμάνι της Διέππης (βορειοδυτικά) έκλεισε εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας έπειτα από την καταιγίδα, η οποία προκάλεσε επίσης «σοβαρές πλημμύρες» στο Ετρετά και το Φεκάν (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τις αρχές.Η καταιγίδα Γκορέτι, που συνοδεύτηκε από σφοδρές χιονοπτώσεις, έπληξε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο.Ριπές ανέμου που έπνεαν με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα σάρωσαν τη βορειοδυτική Αγγλία και την Ουαλία τη νύχτα, ξεριζώνοντας δέντρα και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.Περίπου 50.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με την πάροχο ενέργειας National Grid, εκ των οποίων περισσότερα από 40.000 στη βορειοδυτική Αγγλία.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό σήμερα, με ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετό και βροχή να αναμένονται στη Σκωτία, στην Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη βόρεια Αγγλία.Περισσότερα απόΗ κυκλοφορία των τρένων, που διακόπηκε πλήρως στο βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας, αποκαθίσταται σταδιακά από το απόγευμα. Το Λονδίνο απέφυγε τα χειρότερα της κακοκαιρίας: περίπου 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου.Το μεσημέρι, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη Γερμανία, ιδίως στο βόρειο τμήμα, γύρω από τη Βρέμη και το Αμβούργο, όπου τα σχολεία έκλεισαν.«Κανένα τρένο μεγάλων αποστάσεων δεν κυκλοφορεί σε αυτήν την περιοχή μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn.Η κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων στη βόρεια Γερμανία θα επανέλθει «σταδιακά» αύριο Σάββατο, πρόσθεσε η εταιρεία σε νεότερη ανακοίνωση. Αύριο, αναμένονται επίσης περιορισμοί και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων σε ολόκληρη τη χώρα, συμπλήρωσε η Deutsche Bahn.Το αεροδρόμιο του Αμβούργου ανακοίνωσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων όλη την ημέρα. Στη Βρέμη, το σύνολο των γραμμών των λεωφορείων και ορισμένες γραμμές του τραμ ανεστάλη μέχρι νεωτέρας.Τα γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλά ατυχήματα στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα δυστύχημα στη Βαυαρία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους σήμερα το πρωί.Σε ένα άλλο δυστύχημα στο βόρειο τμήμα της Βαυαρίας, ένας 52χρονος σκοτώθηκε όταν το όχημά του έπεσε πάνω σε ένα δέντρο.Στο νοτιοδυτικό τμήμα και τις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) προέβλεψε το απόγευμα ισχυρές ριπές ανέμου, που θα μπορούσαν να φθάσουν στην ισχύ ενός «κυκλώνα».Σφοδρές χιονοπτώσεις αναμένονται τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να πέσουν αυτό το Σαββατοκύριακο στους -10 βαθμούς Κελσίου, έως -20 τοπικά, σύμφωνα με τη DWD.Στη Ρωσία, ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στη Μόσχα. Περισσότερες από 300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε τέσσερα αεροδρόμια της περιοχής της Μόσχας εξαιτίας του χιονιού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.Στην Ουγγαρία, τα σοβαρά προβλήματα συνεχίζονται στις σιδηροδρομικές μεταφορές για πέμπτη συναπτή ημέρα. Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο βόρειο τμήμα κατέγραψε μια θερμοκρασία στους -32,7 βαθμούς Κελσίου, σε μια ορεινή περιοχή τη νύχτα.Προβλήματα από το χιόνι και στην κυκλοφορία υπήρξαν σήμερα το πρωί στην Τσεχία, ιδίως στην Πράγα.Στη Ρουμανία, περίπου 4.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί.Στη Μολδαβία, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως περίπου 600 σχολεία δεν θα λειτουργήσουν έως τη Δευτέρα.