Λευκός Οίκος: Παράδειγμα της επιρροής Τραμπ η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Άννα Κέλι Ντόναλντ Τραμπ

Λευκός Οίκος: Παράδειγμα της επιρροής Τραμπ η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας ανέφερε η Άννα Κέλι - Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών

Λευκός Οίκος: Παράδειγμα της επιρροής Τραμπ η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η απελευθέρωση κρατουμένων που ανακοινώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα είναι "ένα παράδειγμα" της "επιρροής" που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές στο Καράκας, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας", τόνισε.

Η Μαδρίτη ανακοινώνει την απελευθέρωση πέντε Ισπανών στη Βενεζουέλα 

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, στη Βενεζουέλα, μετά τη δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου στο Καράκας για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων.

"Η ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει την απελευθέρωση σήμερα στο Καράκας πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ισπανία με τη βοήθεια της πρεσβείας μας στο Καράκας", αναφέρει ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι πρόκειται για ένα "θετικό βήμα στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Βενεζουέλα".
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης