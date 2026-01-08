Λευκός Οίκος: Παράδειγμα της επιρροής Τραμπ η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας ανέφερε η Άννα Κέλι - Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών