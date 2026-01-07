Ιράν: Κλιμακώνεται η κρίση με 36 νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις διαδηλωτών και δακρυγόνα σε νοσοκομείο της Τεχεράνης
Ιράν: Κλιμακώνεται η κρίση με 36 νεκρούς, χιλιάδες συλλήψεις διαδηλωτών και δακρυγόνα σε νοσοκομείο της Τεχεράνης
Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν
Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 10 ημέρες από τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρο το Ιράν, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα το εξωτερικό, ανέφερε ότι 34 από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς ήταν διαδηλωτές, ενώ δύο συνδέονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, ωστόσο έχουν ανακοινώσει ότι τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί. Το BBC Persian έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 20 ανθρώπων.
Σύμφωνα πάντα με τη HRANA, περισσότεροι από 60 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί, ενώ 2.076 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των ταραχών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας.
Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.
Iran protests spread nationwide, including Tehran's Grand Bazaar as the Iranian currency fell to a record low.https://t.co/PjSbvFe7RZ pic.twitter.com/FTIrsnca84— Sky News (@SkyNews) January 6, 2026
Δακρυγόνα σε νοσοκομείο
Heartbreaking 💔— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 6, 2026
Today unarmed people ran to Sina hospital in Tehran, fleeing security forces in the streets. But even hospitals are no longer safe.
Security forces stormed Hospital, fired tear gas inside, and arrested injured protesters. Be our voice.
pic.twitter.com/JkeXGqwUXO
