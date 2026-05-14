Μια 19χρονη από τη Φλόριντα, η δεύτερη Αμερικανίδα στρατιώτης που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρή στο Μαρόκο

Η Μαρίγια Κόλινγκτον είχε πέσει σε γκρεμό μαζί με ακόμη έναν αξιωματικό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εκτός υπηρεσίας





Πρόκειται για τη 19χρονη δεκανέα Μαρίγια Σιμόν Κόλινγκτον από τη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής.















Είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα καθυστερημένης κατάταξης του αμερικανικού στρατού το 2023 και ξεκίνησε ενεργή υπηρεσία το 2024. Ολοκλήρωσε τη βασική και εξειδικευμένη εκπαίδευσή της στο Φορτ Σιλ της Οκλαχόμα και τοποθετήθηκε στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2025.



Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετάΚέντρικ Λαμόντ Κι Τζούνιορ, αξιωματικού αντιαεροπορικού πυροβολικού.



Κλείσιμο



Οι δύο στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εκτός υπηρεσίας στο Μαρόκο. Οι σοροί τους μεταφέρονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Εκπρόσωπος της αμερικανικής Διοίκησης Νότιας Ευρώπης και Αφρικής δήλωσε στο Associated Press ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.



Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν τα λείψανα και της δεύτερης στρατιώτη που αγνοούνταν μετά από στρατιωτική άσκηση στο Μαρόκο , ολοκληρώνοντας πολυήμερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν αεροπορικά, ναυτικά και τεχνολογικά μέσα υψηλής τεχνολογίας.Πρόκειται για τη 19χρονη δεκανέα Μαρίγια Σιμόν Κόλινγκτον από τη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Βασιλικές Ένοπλες Δυνάμεις του Μαρόκου μετέφεραν τη σορό της με στρατιωτικό ελικόπτερο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Moulay El Hassan στην πόλη Γκελμίμ.Η Κόλινγκτον υπηρετούσε ως μέλος πληρώματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας και είχε τοποθετηθεί στη μονάδα Charlie Battery του 5ου Τάγματος, 4ου Συντάγματος Αντιαεροπορικού Πυροβολικού, στο πλαίσιο της 10ης Διοίκησης Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Άμυνας των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική.Είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα καθυστερημένης κατάταξης του αμερικανικού στρατού το 2023 και ξεκίνησε ενεργή υπηρεσία το 2024. Ολοκλήρωσε τη βασική και εξειδικευμένη εκπαίδευσή της στο Φορτ Σιλ της Οκλαχόμα και τοποθετήθηκε στη Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2025.Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού και του πρώτου αγνοούμενου στρατιωτικού , του ανθυπολοχαγού, αξιωματικού αντιαεροπορικού πυροβολικού.Οι δύο στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν από γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας εκτός υπηρεσίας στο Μαρόκο. Οι σοροί τους μεταφέρονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες.Εκπρόσωπος της αμερικανικής Διοίκησης Νότιας Ευρώπης και Αφρικής δήλωσε στο Associated Press ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι δύο στρατιωτικοί δηλώθηκαν αγνοούμενοι στις 2 Μαΐου, μετά τη συμμετοχή τους στην πολυεθνική άσκηση African Lion. Η εξαφάνισή τους οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί και Μαροκινοί στρατιωτικοί και πολίτες.



Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης P-8 Poseidon του αμερικανικού ναυτικού, drones, θερμικοί αισθητήρες, υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα, συστήματα sonar και τεχνολογία εντοπισμού θαλάσσιων ρευμάτων της αμερικανικής ακτοφυλακής.



Η άσκηση African Lion 26 ξεκίνησε τον Απρίλιο και διεξάγεται σε Μαρόκο, Τυνησία, Γκάνα και Σενεγάλη με τη συμμετοχή περισσότερων από 7.000 στρατιωτικών από πάνω από 30 χώρες.



Το 2012, δύο Αμερικανοί πεζοναύτες είχαν σκοτωθεί και άλλοι δύο είχαν τραυματιστεί σε συντριβή ελικοπτέρου κοντά στην πόλη Αγκαντίρ του Μαρόκου κατά τη διάρκεια της ίδιας άσκησης.