Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Συνεχίζονται για έβδομη μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, νεκρός ένας Φρουρός της Επανάστασης
Συνεχίζονται για έβδομη μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, νεκρός ένας Φρουρός της Επανάστασης

Σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας, αναφέρουν οι ιρανικές αρχές

Συνεχίζονται για έβδομη μέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν, νεκρός ένας Φρουρός της Επανάστασης
Ένα μέλος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε στο Ιράν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, που πλήττεται από τοπική βία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, την έβδομη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης.

«Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μαλεκσαχί, ο Λατίφ Καριμί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ ο θάνατος ενός άλλου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας «με μαχαίρι και πυρά» ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων, στην οποία ζει σημαντικός πληθυσμός Κούρδων, όπου "ταραξίες επιχείρησαν να εισχωρήσουν σε ένα αστυνομικό τμήμα", σύμφωνα με το Fars, ένα άλλο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.
