Ένας αστυνομικός νεκρός στο Ιράν από πυρά σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Νωρίτερα η ιρανική αστυνομία διέλυσε

στο μεγάλο παζάρι της

κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν

, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από AFP.

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο

που αρχικά συνδέθηκαν με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, ΜΚΟ με έδρα το εξωτερικό εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τις πρώτες εννέα ημέρες των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στο παζάρι της Τεχεράνης λόγω της κατακόρυφης πτώσης της αξίας του νομίσματος και της εκτόξευσης του πληθωρισμού.

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατά την δέκατη ημέρα των διαδηλώσεων στη χώρα.«Ο Εχσάν Αγατζανί βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες ώρες, αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί», γράφει το Fars, διευκρινίζοντας ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις στην κομητεία αυτή το Σάββατο σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας .