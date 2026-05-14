Αναχώρησε από την Τουρκία ο τρίτος στολίσκος Global Sumud με τελικό προορισμό τη Γάζα
Ένας νέος «στολίσκος για τη Γάζα», που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, απέπλευσε σήμερα το μεσημέρι από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας, ανακοίνωσαν οι οργανωτές του.
Ο προηγούμενος στολίσκος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου και οι 175 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοιάρια συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα.
«Περίπου 50 σκάφη αναχώρησαν από τη Μαρμαρίδα πριν από περίπου μία ώρα», είπε ένας από τους συντονιστές του στολίσκου Global Sumud (GSF), ο Γκορκέμ Ντουρού, «κατευθύνονται προς τη Γάζα», πρόσθεσε.
Στον στολίσκο θα ενωθούν, σε διεθνή ύδατα, άλλα «τέσσερα ή πέντε πλοιάρια του Συνασπισμού του Στολίσκου Ελευθερίας», διευκρίνισε.
Οι οργανωτές υποσχέθηκαν ότι θα ενημερώνουν τακτικά για τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους, μόλις ο στολίσκος διευρυνθεί και αναδιοργανωθεί.
Το φθινόπωρο του 2025, το πρώτο ταξίδι του Στολίσκου Γκλόμπαλ Σουμούντ (που σημαίνει «ανθεκτικότητα» στα αραβικά) με προορισμό τη Γάζα έστρεψε επάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου. Αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών και οι ακτιβιστές του μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ισραήλ και κατόπιν απελάθηκαν.
Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο θύλακας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία έχει επιβάλει αποκλεισμό από το 2007. Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι περιορισμένη.
🚨 ANOTHER FLOTILLA DEPARTS FROM TURKEY— Mossad Commentary (@MOSSADil) May 14, 2026
Dozens of vessels from the “Global Sumud Flotilla” reportedly departed Turkey en route to Gaza, with organizers claiming around 50 ships sailed from Marmaris and additional vessels joining in international waters. This marks the third… pic.twitter.com/tX1o9fs5YO
