Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα επιβλέπουν τη Βενεζουέλα και θα εκμεταλλεύονται το πετρέλαιό της «πολύ περισσότερο» από ένα χρόνο
«Ο χρόνος θα δείξει» πόσο καιρό οι ΗΠΑ θα ασκούν έλεγχο στη Βενεζουέλα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβλέπουν τη Βενεζουέλα και να ελέγχουν τα έσοδα από το πετρέλαιό της για χρόνια, περιγράφοντας σχέδια εκμετάλλευσης των ενεργειακών της πόρων και ενδεχόμενη επιστροφή οικονομικών ωφελημάτων στη χώρα, χωρίς να προσδιορίζει χρονοδιάγραμμα για διεξαγωγή εκλογών.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπουν ότι ο ρόλος τους στη Βενεζουέλα και ο έλεγχος των πετρελαϊκών της πόρων θα επεκταθεί «πολύ περισσότερο» από έναν χρόνο, όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια της αμερικανικής επίβλεψης στη χώρα.
«Θα μας το δείξει μόνο ο χρόνος», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «θα την ξαναχτίσουμε με έναν πολύ επικερδή τρόπο» και ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο, θα κατεβάσουν τις τιμές και θα δώσουν τα χρήματα που χρειάζεται η Βενεζουέλα.
Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον είχε ήδη αρχίσει να αποκομίζει έσοδα για τις ΗΠΑ από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας που βρισκόταν υπό καθεστώς κυρώσεων, σημειώνοντας ότι η χώρα θα παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού στις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει ακριβή ποσά για τα οικονομικά οφέλη και παραδεχόμενος ότι η αναβίωση του πετρελαϊκού τομέα θα απαιτήσει χρόνια.
Σε ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως νέας ηγέτιδας της χώρας αντί της αντιπολιτευόμενης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει άμεση απάντηση. Αντίθετα είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε «σταθερή επικοινωνία» με την ίδια και την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα.
Όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής εκλογών στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει δεσμευτική απάντηση, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει συνομιλήσει προσωπικά με την Ροντρίγκες.
Σε άλλη αποστροφή του λόγου του, ο Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να ταξιδέψει στο μέλλον στη Βενεζουέλα όταν θεωρεί ότι η κατάσταση θα είναι ασφαλής.
