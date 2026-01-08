Βloomberg: Ποια είναι τα σχέδια των ΗΠΑ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Θα υπάρξει επιλεκτική άρση κυρώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά και πώληση αργού της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές - Θα ρισκάρουν οι μεγάλες εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στη χώρα χωρίς σαφείς πολιτικές και νομικές εγγυήσεις;