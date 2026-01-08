Βloomberg: Ποια είναι τα σχέδια των ΗΠΑ για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Θα υπάρξει επιλεκτική άρση κυρώσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά και πώληση αργού της Βενεζουέλας στις διεθνείς αγορές - Θα ρισκάρουν οι μεγάλες εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στη χώρα χωρίς σαφείς πολιτικές και νομικές εγγυήσεις;
Οι έμποροι πετρελαίου και τα αμερικανικά διυλιστήρια σπεύδουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο αργό της Βενεζουέλας, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό της έως και 50 εκατ. βαρέλια — μία από τις μεγαλύτερες απρόσμενες ροές προσφοράς των τελευταίων ετών.
Η αμερικανική στρατηγική, που αποκαλύφθηκε αρχικά με νυχτερινή ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη και συμπληρώθηκε την Τετάρτη με περισσότερες λεπτομέρειες από τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, φέρνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε άμεση εμπλοκή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Παράλληλα, υπόσχεται την αναζωογόνηση των ροών αργού της Βενεζουέλας προς τα αμερικανικά διυλιστήρια, έπειτα από χρόνια κυρώσεων.
Η επιστροφή των βαρελιών της Βενεζουέλας στους αγοραστές των ΗΠΑ θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία από τις σημαντικότερες μεταβολές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Ήδη έχει οδηγήσει σε απότομη πτώση των τιμών του καναδικού αργού και έχει ασκήσει πιέσεις στα συμβόλαια αναφοράς του πετρελαίου.
Η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο η παραγωγή της έχει υποχωρήσει κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες υποεπένδυσης, εμπορικών κυρώσεων και οικονομικής απομόνωσης.
Ενδεικτικά, η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, έχει αποθέματα που υπολογίζονταισε 300 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, ενώ φιλοξενεί το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής αργού πετρελαίου.
Όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, με την απομάκρυνση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ στοχεύουν να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα ανακοίνωσε ότι η νέα μεταβατική κυβέρνηση θα «παραδώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε παραγωγή δύο μηνών.
